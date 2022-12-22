王兆发：将党建与业务发展有机结合 助力公立医院高质量发展

“要紧紧围绕新时期公立医院改革和发展的基本要求，要发挥好党委的主体作用，党建与业务发展有机结合。”近日，河北省沧州市人民医院党委书记王兆发做客人民健康推出的“对话领航者·公立医院管理者”系列主题节目时提出，公立医院党委要发挥做决策、管大局、把方向、促改革、保落实方面的作用，强化人才培养，贯彻把支部建在学科上的理念，将党务与业务相结合，助力公立医院高质量发展。

“公立医院是医疗服务的主体，也是维护人民健康的主力军。公立医院要全面加强党的领导，发挥党委在医院做决策、管大局、把方向、促改革、保落实方面的主要作用。”王兆发说，首先在医院章程设置上可以通过制定和完善党委议事规则、院长办公会议事规则、党委书记和院长沟通机制等，贯彻落实党委领导下的院长负责制，确保医院各项决策按照国家公立医院发展基本要求来落实。

“人才是第一资源，医院发展、学科建设都需要人才作为支撑。”王兆发说，要坚持创新是第一动力，人才是第一资源的发展战略，把人才培养、人才引进作为医院发展重中之重来谋划与落实。要将医院人员按照专业技术人才、职能管理人才、后勤服务人才等不同层次进行管理，并实行相应的管理制度和管理机制。在医院党的组织建设方面，贯彻把支部建在学科上的理念，吸纳更多优秀专业技术人员加入党员队伍中。此外，也可以通过“双培养”的机制，将优秀学科带头人培养成党员，提升医院党员比例。

医院党建工作要如何与临床学科相结合？王兆发提出，可以推行科主任领导下的主诊医师负责制，支部书记参与科务会的决策，促进学科建设与支部管理相融合，将党建与业务发展有机结合。其次，可以建立党委对学科调研的座谈会制度，每月召开一次学科调研座谈会，深入了解每个学科在发展过程中取得的成绩、经验、问题和需求，更具有针对性促进学科建设与发展。此外，也可邀请医院内专家成立专家委员会，在重大问题决策时听取专家意见与建议，结合医院实际情况，更好地促进专科建设与发展。

“公立医院的发展要体现以人民健康为中心的原则，围绕群众的健康需求和医院整体发展规划来布局学科建设。”王兆发介绍，沧州市人民医院根据京津冀一体化医疗资源布局和群众就医需求，开设了妇产儿童医院院区、肿瘤专科院区并积极推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心建设与发展。他强调，深化精细化管理是新时期医院管理的重要方面，要从预算管理、绩效管理、后勤管理、质量管理、医疗设备管理等多个方面着手，建立完善工作制度，落实各项工作举措。

作为医院党委书记，王兆发在谈及自身工作体会时说，党委书记要充分听取党委成员的意见和建议，在进行决策时需要充分考虑专家委员会建议。党委领导与科室管理如何结合是现代医院管理的关键，可以通过规范科务会制度，加强科主任与支部书记之间的沟通，发挥基层支部书记在科委会的管理作用，与基层员工保持良好的联系，及时地掌握学科发展的具体情况和问题，总结经验和不足，确保党委的决策在科室能得到及时地落实。