华飞：多措并举推进公立医院高质量发展

智慧在碰撞中迸发，共识在交流中凝聚。近日，江苏省常州市第一人民医院党委书记华飞做客人民健康“对话领航者·公立医院管理者”主题系列节目，围绕公立医院高质量发展相关话题展开分享。他提出，实现公立医院高质量发展的“三转变”和“三提高”，要以人才培养为动力，激发科技创新活力，同时加强智慧医院建设，提升精细化管理能力。

华飞认为，公立医院高质量发展的主要目标是实现“三转变”和“三提高”，即通过医院规模扩张式建设向内涵式建设转变来提升医院的服务质量；通过粗放式管理向精细化、集约化高效管理的转变来提升医院的管理水平；通过重视硬件设施建设向重视人才建设的转变来提升资源配置的合理性，提升医务人员的积极性。

“作为省市一级的区域医疗机构，要实现‘三转变’和‘三提高’需从七个方面下功夫。”华飞说，一是明确目标定位，着力高、精、尖、新来积极发展医疗技术，做强优势学科，打造省级区域医学中心；二是坚持科技引领，打造医学创新的转化平台；三是坚持平战结合，提升应急服务能力；四是推进城市医疗集团建设，构建优质的医疗服务体系；五是加大信息化建设投入，推进智慧医院建设；六是加强医院内部管理，不断提升管理效能；七是强化党建引领，筑牢医院发展根基。

“专科建设是推动公立医院高质量发展的重点工作。”华飞介绍，常州市第一人民医院近年来在加强医院学科专科建设方面，取得了一些成果和经验。在“十三五”期间，通过持续改进医疗质量管理体系、不断拓展医疗技术开展、打造高精尖的科研体系，实现了学科专科服务能力和水平的稳步提高。下一步，将通过亚专科、医疗技术、科研平台、人才和管理五个方面持续提升学科专科建设水平。一是以亚专科建设为核心，提升专科服务能力；二是以临床需求为导向，推动核心技术创新；三是以平台建设为支撑，加速科研成果转化；四是以人才培养为动力，激发科技创新活力；五是以科学管理为抓手，促进医教研深度融合。

华飞认为，人才是医院发展的基础，要以人才培养为动力，激发科技创新活力来推进医院高质量发展。常州市第一人民医院的经验是坚持科技创新、人才强院的发展战略，注重高端人才引进，也注重立足本单位的人才培养。依托苏州大学积极拓展本科生、研究生的教学工作，坚持临床与教学并举。此外，积极探索医工结合的产学研医创新性人才培养，通过制度设计加大科技成果奖励力度、建设各成果转化平台等措施来不断调动医院人才科研创新的积极性和主动性。

“智慧医院建设是促进公立医院高质量发展的另一项重点工作，是提升医院运营效率，让患者享受到更优质医疗服务的关键。”华飞说，要围绕智慧医疗、智慧服务和智慧管理三条主线，打造以信息化平台为基础、电子病历为核心、数据中心为支撑的智慧医院。具体来说，一是在智慧医疗方面，围绕电子化病历、智能辅助诊疗系统等信息化支撑手段来加强医疗质量安全管理；二是在智慧服务方面，通过远程会诊、互联网医院等来优化服务流程、改善医疗服务，提升老百姓的就医体验；三是在智慧管理方面，基于数据中心实时呈现全院运营状况来指导医院管理者决策，实现精细化管理。