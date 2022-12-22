国务院联防联控机制专家提醒：孩子发生热性惊厥，家长切勿这样做

孩子发生热性惊厥怎么办？提前吃退烧药是否能预防热性惊厥的发生？对此，北京儿童医院急诊科主任王荃在日前举行的国务院联防联控机制新闻发布会上指出，感染新冠病毒后，少量孩子可能会发生热性惊厥。由病毒引起的呼吸道感染，是儿童发生热性惊厥最常见的诱因，主要累及的孩子年龄段在6个月到5岁之间。目前没有证据表明提前服用退热药对有热性惊厥史的孩子有预防作用。

王荃解释，孩子感染新冠病毒后，主要表现是发烧、咳嗽、鼻塞、流鼻涕、咽痛等，部分孩子可能会肌肉酸痛、乏力、呕吐腹泻，有一部分孩子可能还会出现声音嘶哑等喉炎表现，另外还有少量孩子可能会发生热性惊厥等情况。孩子一般在发烧24小时内，尤其在体温快速上升期最容易发生热性惊厥。发生热性惊厥的孩子，通常表现为四肢僵硬或者抖动、牙关紧闭、双眼上斜或者上翻，可能伴有口唇的青紫，这时候对外界的刺激可能没有任何反应。

一旦孩子发生热性惊厥，家长应该怎么做？

王荃建议，第一，把孩子平放在平坦的床上、桌面上，或者地板上，周围不要有尖锐的东西，避免孩子在惊厥发作时发生跌落，导致二次损伤等。第二，解开孩子的衣领，让其呼吸道保持通畅。第三，让孩子的头偏向一侧，如果可以的话，让孩子保持右侧卧位，以防孩子呕吐时误吸导致发生窒息。

“在整个过程中，有几件事情家长不要做。”王荃提醒，在孩子惊厥发作的时候，不要往其嘴里塞任何东西，包括勺子把、筷子、大人的手指头等，因为有可能会造成孩子的损伤或者大人自身的损伤。也不要给孩子喂食任何东西，包括药物和水。不要试图去束缚孩子的肢体，这样可能造成孩子肢体的二次损伤。

王荃还强调，到目前为止，没有证据表明掐人中可以缩短孩子惊厥发作的时间，反而可能因为家长紧张、用力太大造成孩子人中部位软组织损伤等，所以不建议家长给孩子掐人中。

“总之，当孩子发生惊厥的时候，要减少不必要的刺激。”王荃说，一般情况下，孩子热性惊厥持续的时间是三到五分钟。当孩子惊厥停止以后，尽快将其送往医院。如果孩子既往有过惊厥持续状态，或者本次发作已经超过5分钟，那么自行停止的可能性相对较小，建议尽快把孩子送往医院。

王荃指出，对于绝大多数孩子来说，热性惊厥不会影响神经系统发育，不会遗留神经系统后遗症，家长不必过于担心。