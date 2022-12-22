新冠导致嗅觉丧失关键原因找到

美国杜克大学医学中心的一组科学家表示，一些人在感染了新冠后未能恢复嗅觉的原因与嗅觉神经细胞持续受到免疫攻击以及相关细胞数量减少有关。这一发现21日在线发表在《科学·转化医学》杂志上，它为人们提供了一个重要视角，以解答这个困扰数百万新冠感染者的棘手问题。

在关注嗅觉丧失的同时，这一发现也揭示了其他“长期新冠”症状的潜在原因，包括全身疲劳、呼吸急促和脑雾，这些症状可能由类似的生物机制引发。

研究人员称，通常与新冠肺炎感染有关的首批症状之一是嗅觉丧失。许多在病毒感染急性期嗅觉改变的人会在之后一到两周内恢复，但有些人不会，这就需要更好地理解为什么这部分人在感染新冠后会持续数月至数年丧失嗅觉。

包括杜克大学、哈佛大学和加州大学圣地亚哥分校在内的联合研究团队，分析了从24份活检组织中收集的嗅觉上皮样本，其中包括9名得了新冠后长期嗅觉丧失的患者。

这种基于活组织检查的方法揭示了参与嗅觉上皮炎症反应的T细胞在嗅觉上皮中的广泛浸润，嗅觉上皮是嗅觉神经细胞所在的组织。尽管没有检测到达到确诊新冠肺炎的病毒滴度水平，但这种独特的炎症过程仍然存在。

此外，嗅觉感觉神经元的数量减少，可能是由于持续的炎症对脆弱组织的破坏。研究人员称，“这几乎就像是鼻子里的一种类似自身免疫的过程。”

令研究人员感到鼓舞的是，即使在长期的免疫攻击之后，神经元似乎仍保持着一定的修复能力。研究人员希望，调节这些患者鼻子内的异常免疫反应或修复过程可至少帮助部分嗅觉恢复。