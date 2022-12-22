天津发放首批十五万个“健康防疫包”（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

“昨晚看新闻，知道市里要给我们这些有基础病的老人发放防疫药品和物资，没想到今天就送到家里来了，谢谢你们！”12月19日下午5点，天津市红桥区咸阳北路街道彰武社区独居老人王秀兰收到社区工作者送来的“健康防疫包”后说。

“大娘，这是感冒药，可以放在家里备着，要是感觉身体不舒服，先给社区卫生服务中心打电话咨询，然后按照医嘱服用。”社区工作者细心叮嘱。

红桥区此次发放的“健康防疫包”里包含清咽滴丸、藿香正气、感冒软胶囊等药物，以及N95口罩、医用消毒片和抗原试剂等防护检测用品，可以在一定程度上满足重点人群的生病买药、日常防护等需求。

“我平时不怎么出门，家里也没准备退烧药，收到‘健康防疫包’，心里感觉很踏实！”王秀兰老人说，“不论什么时候，党和政府都惦记着困难群体和老年人，这让人心里热乎乎的。”

据介绍，红桥区此次共发放7635份“健康防疫包”，首批3620份已于19日下午运抵该区，后续4015份于20日下午送达，各街道根据区疫情防控指挥部统一安排，按照分批发放、逐步到位的原则，将“健康防疫包”陆续免费发放至在市民政部门登记的困难群体、65岁以上老年人中的重点人群手中，为他们的健康保驾护航。

为确保全社会的稳妥过渡，最大限度保障人民群众生命安全，天津市委、市政府高度重视疫情防控期间重点人群药品保障工作，决定从12月18日起向重点人群免费发放“健康防疫包”。12月17日，天津医药集团作为首批“健康防疫包”承办单位，在24小时内赶制了首批15万个“健康防疫包”，本周将通过各区陆续发放。

《 人民日报 》（ 2022年12月22日 06 版）