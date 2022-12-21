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接种新冠疫苗为何非常有必要？权威回应！

2022年12月21日15:35 来源：全国妇联女性之声

　　面对复杂的疫情形势，接种新冠疫苗仍是主动免疫的有效措施。3岁以上儿童接种的注意事项是什么？没有接种的老人需要立即接种吗？哪些老人不能接种？老人接种的安全性如何？......接种疫苗最关心的问题，中疾控专家给出权威解答！

　　儿童优先，母亲安全。做自己健康的第一责任人。

　　（来源：全国妇联妇女发展部、家庭和儿童工作部）

(责编：曹淼、李源)


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