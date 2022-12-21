“唤醒”黏膜抗体，建立三重防护 吸入式疫苗被用于加强免疫

近日，国家卫健委网站发布的《关于印发新冠病毒疫苗第二剂次加强免疫接种实施方案的通知》规定，现阶段，可在第一剂次加强免疫接种基础上，在感染高风险人群、60岁以上老年人群、具有较严重基础性疾病人群和免疫力低下人群中开展第二剂次加强免疫接种。所有批准附条件上市或紧急使用的疫苗均可用于第二剂次加强免疫，其中包括多款肌肉注射式新冠疫苗和康希诺吸入用重组新冠病毒疫苗（5型腺病毒载体）。

同样是作为第二剂次加强免疫，吸入式新冠疫苗和肌肉注射式新冠疫苗的预防原理有何不同？

江苏省疾病预防控制中心免疫规划所副所长胡冉介绍，肌肉注射式新冠疫苗是将抗原注入人体后，刺激人体产生T细胞，形成细胞免疫；同时刺激B细胞产生体液免疫，产生IgG抗体。该抗体随血液循环在全身“巡逻”，一旦发现入侵体内的病毒，立即上前杀灭。

“而吸入式新冠疫苗是通过呼吸道黏膜进入人体，在产生细胞免疫和体液免疫的同时，在黏膜系统，尤其是呼吸道黏膜产生分泌型抗体，比如分泌型免疫球蛋白（sIgA）。这些抗体与新冠病毒结合形成复合物，阻止了病毒对上皮细胞的黏附。”胡冉解释，随着呼吸道黏膜的纤毛摆动，这些复合体会被排出体外，病毒便被清除。

同时，sIgA与新冠病毒结合形成的复合物还可刺激黏膜分泌大量黏液，“冲洗”黏膜上皮细胞，防止病毒再次黏附。sIgA还能增强黏膜分泌液中具有抑菌或杀菌活性的多肽，抑制病毒复制或杀死病毒，也可以在呼吸道黏膜产生常驻记忆B细胞和T细胞，减少病毒复制。

“吸入式新冠疫苗的核心技术之一，就是通过雾化装置上的钯振动网筛，把疫苗雾化为直径3—5微米的颗粒。这个尺度的颗粒可以有效进入我们的呼吸道，并深入肺部，在人体内通过细胞直接表达抗原，刺激黏膜部位直接激发人体免疫。”胡冉告诉科技日报记者。

“作为一种已获批紧急使用的疫苗，吸入式新冠疫苗有较为完整的安全性数据。”胡冉表示，截至目前，吸入式新冠疫苗在海内外已开展多项临床研究，安全性数据相关研究结果已经获得国内外专家的评审认证。

但由于个体差异，部分人群也会产生不良反应。胡冉介绍，常见的接种不良反应为口干和口咽不适，偶见头痛和发热等情况，但比例极低，可通过饮水和休息缓解。2—3天后，症状即可自行消失。

“总的来说，在已接种2剂或3剂肌肉注射式灭活疫苗的成人中开展的研究显示，吸入式新冠疫苗安全性表现优异，总体不良反应发生率低，绝大多数反应为轻度，加强接种后6个月内未发生严重不良事件，尤其在老年人中安全性表现较好。”胡冉说。

不过，目前吸入式新冠疫苗还不能作为基础免疫接种。国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟介绍，吸入式疫苗只能作为加强针接种，如果把它作为基础免疫，效果是不行的。