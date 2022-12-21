新疆全力确保交通安全畅通（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报乌鲁木齐12月20日电 （记者韩立群）“坐火车只用身份证，不再查核酸阴性证明和健康码，又和以前一样，既方便又快捷。”日前，在乌鲁木齐站北广场进站口，旅客张建东背着大包从进站通道顺利进站。在验证闸机前，他刷了身份证后快速进入候车大厅。

一段时间以来，新疆各地在落实各项疫情防控措施的同时，有序恢复铁路、公路、民航等公共交通，全力保障交通安全畅通。

新疆铁路目前已恢复开行乌鲁木齐至成都、郑州、上海、重庆4对出疆旅客列车，乌鲁木齐至哈密、伊宁、博乐、克拉玛依等12对疆内旅客列车。中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司客运部副主任宋强介绍，本月起，新疆铁路部门成立工作专班，密切铁地联动，有序组织恢复铁路旅客列车开行。后期将根据客流情况适时增加运力，精心做好客运服务，让每位旅客顺利出行。

客运班线也已有序恢复运行。12月9日起，乌鲁木齐高铁国际汽车客运站恢复营运，首批开行乌鲁木齐市至昌吉市、玛纳斯县、五家渠市、奎屯市、伊宁市等线路。后期会根据旅客流量、流向等，随时增加班次数量，调整营运时间。乌鲁木齐高铁国际汽车客运站站长助理刘海妍说，近期还将陆续恢复其它客运班线。

城市公交关乎市民日常生活。在库尔勒市，重点公交线路基本都已开通运营。该市公共交通有限责任公司党总支书记江沁伟说，恢复运营后将及时增加高峰时段班次，缩短发车间隔，同时确保车辆安全运营。此外，库尔勒市出租车行业也全面复工复产。

奎屯市作为北疆的交通枢纽和货物集散地，往来货车众多。为解决好货车司机的吃住及卫生安全保障，奎屯市在312国道沿线设置了3个停车场，全力为货车司机提供疫情防控和服务工作。

民航方面，多条疆内外航线已恢复。目前，疆内20余个机场已全面复航，疆外北京、上海、广州、深圳等37个城市均已恢复航班。同时，新疆民航还积极协调运力，统筹推进国际客货运航线复航。中国民用航空新疆管理局副局长彭诚说，下阶段，新疆民航将积极主动适应旅客需求，扩大供给、优化结构、灵活配置资源。

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 04 版）