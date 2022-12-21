关注重点人群  保障就医用药（国务院联防联控机制发布会）

本报北京12月20日电 （记者杨彦帆）国务院联防联控机制20日召开新闻发布会，介绍重点人群医疗服务有关情况，并答记者问。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，当前疫情防控工作的当务之急仍是保障好群众的就医用药。要多平台扩大医疗服务供给，增加相关药品供应，迅速分流轻症患者，扩容重症救治资源，守好保健康、防重症的防线。

“虽然目前流行的奥密克戎变异株和过去既往流行的其他变异株相比，致病性有所减弱。但是感染奥密克戎变异株之后，其实还存在着重症和死亡的风险。而且这种重症和死亡的风险在各个年龄段都会有所体现。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，建议没有接种疫苗的还要接种疫苗，没有完成加强疫苗接种的，要尽快完成加强疫苗接种，不管是老年人、成年人和青年人，要把风险降到比较低的程度。

近日，部分人群已经开展了第二剂次加强免疫接种。王华庆表示，如果最近确认感染了新冠病毒，那么近期就不建议接种新冠病毒疫苗。目前来看，单纯感染产生的免疫保护力不如感染加上接种疫苗产生的混合免疫力保护作用强，后期如果需要接种疫苗，按照目前新冠病毒疫苗接种技术指南中的规定，感染时间和接种新冠病毒疫苗时间要间隔6个月以上。

“早阳早好”的说法对吗？北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强说，一旦短时间内出现大量患者，会严重影响整个社会秩序和民生。同时，对医疗机构也会造成巨大的压力甚至挤兑，影响医疗机构对日常急症危重患者的救治。尽管奥密克戎传染性很强，感染以后大部分是自限的，致病力或者严重程度比较低，但是我们不主张、不建议故意去感染。

目前一些国家出现了BQ.1和XBB等优势毒株，这些毒株的致病力如何，是否会引发新一轮流行？中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波介绍，BQ.1和XBB是奥密克戎新的变异分支。国际上，在一些欧美国家已经逐渐显示出它们是优势毒株，主要表现为传播力和免疫逃逸能力增加。但其致病力和奥密克戎其他系列变异株没有明显区别，重症率和死亡率在流行BQ.1和XBB的这些国家没有显著增加。

“我国近3个月以来已经监测到BF.7、BQ.1、XBB传入我国。BQ.1和XBB在我国尚未形成优势传播，目前还是以BA.5.2、BF.7为主，但其传播优势会逐渐增加。预防BQ.1和XBB，其实和其他奥密克戎变异株一样。”许文波说。

中日友好医院呼吸中心副主任、呼吸与危重症医学科副主任杨汀表示，慢性呼吸系统疾病的患者在合并新冠感染的时候，相应的呼吸道症状有可能加重，这些人群要好好保护自己，继续做好常规的新冠防护的基本措施，保持良好的生活方式，比如持续戒烟、均衡的营养、适当的体力活动。平常呼吸系统疾病的常规治疗药物要备足并且坚持使用，备好呼吸急救的药物，建议随时了解血氧饱和度的变化，了解是否出现了肺炎或者重症的情况。

孩子在病程中发生热性惊厥怎么办？北京儿童医院急诊科主任王荃说，第一，把孩子平放在平坦的床上、桌面上，或者地板上，周围不要有尖锐的东西，主要是为了避免孩子在惊厥发作的时候发生跌落，出现二次损伤等。第二，可以解开孩子的衣领，让其呼吸道保持通畅。第三，可以让孩子头偏向一侧，如果可以的话，让孩子保持右侧卧位，以防孩子发生呕吐的时候误吸导致窒息的发生。一般情况下，孩子热性惊厥3到5分钟就可以自行停止。当孩子惊厥停止以后，就可以尽快将其送到医院。

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 04 版）