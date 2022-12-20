接种新冠病毒疫苗不如感染奥密克戎？疾控专家回应

人民网北京12月20日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制就重点人群医疗服务有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，感染奥密克戎无症状患者比较多，因此有人认为接种新冠病毒疫苗不如感染奥密克戎，专家如何看待这一说法？年轻人是否能放松对奥密克戎的防护？

对此，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆回应，虽然目前流行的奥密克戎株和过去既往流行的其他变异株相比，致病性有所减弱。但感染奥密克戎变异株后，仍存在重症和死亡的风险，并且重症和死亡的风险在各年龄段都存在。“只不过我们过去强调的老年人得上重症和死亡的风险在整个人群当中比例会更高一些。另外，有基础性疾病的人群比例也会更高。”

王华庆表示，目前已经有多项研究显示，与完成全程或者加强免疫新冠病毒疫苗的人群相比，没有接种疫苗的人群住院风险、重症和死亡的风险相差比较大，其中也包括了青年人和成年人。在这种风险有一定程度存在的情况下，可以通过接种疫苗来降低风险。

“建议没有接种新冠病毒疫苗的人群要接种疫苗，没有完成加强疫苗接种的人群要尽快完成加强疫苗接种，不管是老年人，还是成年人和青年人，都要把风险降到比较低的程度。”王华庆说。