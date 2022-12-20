“中国对全球抗疫合作的重要贡献有目共睹”（国际社会看中国优化疫情防控措施）

近3年来，面对新冠肺炎疫情挑战，中国积极开展抗疫国际合作，发起新中国成立以来最大规模的全球紧急人道主义行动，向众多国家提供物资援助、医疗支持、疫苗援助和合作，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出重要贡献。接受本报记者采访的国际人士表示，中国尽己所能开展抗疫援助，积极履行将疫苗作为全球公共产品的承诺，为全球团结抗疫作出巨大贡献。

英国伦敦市经济与商业政策署前署长、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员罗思义表示，中国持续提高疫情防控的科学精准水平，始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位。“中国抗疫取得实实在在、举世公认的成就，为全球抗疫注入巨大信心和力量。”

截至目前，中国已向120多个国家和国际组织供应超过22亿剂新冠疫苗，向153个国家和15个国际组织提供数千亿件抗疫物资。“感谢中国朋友向巴方提供急需的疫苗。”巴基斯坦国立卫生研究院执行主任阿梅尔·伊克拉姆表示，新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，中国的抗疫经验对巴基斯坦有很大帮助。中国最早承诺将新冠疫苗作为全球公共产品，最早支持疫苗研发知识产权豁免，最早同发展中国家开展疫苗生产合作，为破解“分配赤字”、弥合“免疫鸿沟”作出了重要贡献，展现出令人钦佩的国际担当。

南非国会议员齐利兹·穆尼亚表示，在非洲国家抗疫的艰难时刻，中国政府、企业持续开展视频交流会、向非洲国家援助物资等，全力支持非洲抗击疫情，给非洲国家最及时、最无私的帮助，非中团结抗疫合作持续取得新进展。

柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒表示，中国积极参与“新冠疫苗实施计划”和“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议。中国履行将疫苗作为全球公共产品的承诺，采取行动促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。“很多国家特别是发展中国家收到的第一批疫苗就来自中国，中国疫苗为构筑全球免疫屏障作出积极贡献。”

“只有团结互助才能最终战胜疫情。”法国席勒研究所研究员佩里莫尼认为，在共抗疫情过程中，中国力所能及地以各种方式向国际社会提供援助，包括捐助医疗物资、派出医疗专家组、分享疫情防控经验等，真正践行人类命运共同体理念。

近3年来，中国与世卫组织及有关国家和地区保持密切沟通，共向34个国家派出抗疫医疗专家组，毫无保留地和各方分享中国抗疫经验。“马来西亚就是受惠国之一。”马来西亚“一带一路”委员会秘书长梁志华表示，中国派遣抗疫医疗专家组，为马来西亚民众提供重要帮助。“中国对全球抗疫合作的重要贡献有目共睹。”

亚美尼亚政治经济战略研究中心主任本雅明·波戈相表示，中国开展了新中国成立以来最大规模的全球紧急人道主义行动，在全球抗疫斗争中发挥了重要作用。中国提出并推进落实全球发展倡议，呼吁各国重视发展问题，共同为建设后疫情时代美好世界而努力。

阿塞拜疆“欧亚观察”国际问题研究中心主任谢穆尔·马马多夫认为，中国积极倡导开展抗疫国际合作、构建人类卫生健康共同体，彰显负责任大国担当。

（本报北京、伊斯兰堡、约翰内斯堡、曼谷、巴黎、莫斯科12月19日电 记者刘融、程是颉、邹松、刘慧、刘玲玲、荣翌）

《 人民日报 》（ 2022年12月20日 03 版）