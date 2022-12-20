以“善用善养”理念 促进大学生身心健康

近年来，如何改善我国大学生体质的问题受到各界民众高度关注，教育界也在不断加强对在校大学生健康问题的研究。

人体的所有活动无非两种——“养”和“用”。此处的“用”，就是人体器官使用和消耗的过程（包括工作、劳动、锻炼等耗能用功的活动）。这里的“养”，就是在耗用之后的组织修复和能量补充过程。所有的生命活动都是在“养—用”的不断转化中逐步推进发展的。无论是脑体活动和运动锻炼，还是饮食营养及休闲起居，均可划入“养”或“用”二者之一，并在整体上形成动态配对。在改善大学生身心健康的各种举措中，如果我们能依据各人的具体情况处理好“养—用”之间的关系，很多时候能获得事半功倍的效果。

教会大学生理顺“养—用”之间的关系，并建立完整的“动态养生”观念， 应该明确以下几点：

第一，要谨防“养—用”失当可能造成的危害，“多用则多养，少用则少养”，“养不离用，用不离养”，在其中一方出现变动时，另一方须应对合理、及时到位，以求更好地维护人体的动态平衡。不难理解，辛劳之后常能获得及时养护、热能营养均可得到充分消耗，多少大学生的伤病羸弱问题都将得以解决。

第二，在日常起居劳作中注意用动态观念把握各种活动的节奏，不断提高机体应变能力，以最终实现强化身体素质、提高养生质量的目标。劳作疲乏时，注意早睡足眠以求充分恢复；须得熬夜时，及时调节饮食结构“多食厚味以养阴”，等等。把握好起居的节奏，不仅能提高我们应对各种劳作变化的能力，还可以减少“睡眠动荡”对机体的多种危害。

第三，无论是何种体质的学生，都应注意“慎强知弱，扬长避短”。每人都有自己的长处和短板，在身体素质上也是如此。在日常学习工作中，只有注意在发挥自己长处的同时，适度弥补自身的不足，才能保持长久安康。如中医理论认为：肝肾功能旺盛者，在精算细思方面常常天赋异禀（肝主谋虑，肾出技巧）；而心肺功能强健者，写作行文时往往才气过人。所以，偏重理工计算的学子，应当注重调养肝肾；从事文案写作的师生，则应注意养心利肺。这种结合劳作性质来寻求最佳调养效果的习惯一旦形成，能给大学生的学习科研带来更高效率。

“善用者昌，善养者长。”如果大学生能学会在养和用的不断转换中及时调控变动的节奏、掌握动态养生的观念，从而达到“善用善养，养用交融”的境界，就不难保持身心健康和劳动能力，拥有高效率的生活和长久的安康。从更高层次看，能否妥当处理“养”和“用”的关系，对一个国家的国民素质也将产生深远影响。

习近平总书记在党的二十大报告中强调：“推进健康中国建设”。作为高校教育工作者，我们不仅应当为学生更好地学习专业知识尽心努力，也必须为提高他们的健康水平倾尽全力。让我们在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，在党的二十大精神鼓舞下，为祖国教育事业共创更加美好的未来。

（作者：盛志刚，系防灾科技学院副教授、清华大学清北中医药跨界工程研究院首席研究员）