北京工厂和商务楼宇稳步复工（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报北京12月19日电 （记者朱竞若、贺勇）北京市认真落实新阶段疫情防控各项举措，把工作重点由“防感染”转向“保健康、防重症”，全力保障好群众的就医用药需求，加强医疗救治力量保障、药物和试剂供应，完善分级诊疗机制，发热门诊应开尽开，继续推进老年人等重点人群疫苗接种，全市工作生活秩序正有序恢复。据北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组复工复产防控组介绍，今天，北京市规模以上工厂、规模以上工地、商务楼宇已全面稳步复工，全市防疫物资生产企业正加足马力生产。

快字当头统筹调拨，持续加大医药物资供给。在今天北京市新闻办举行的新闻发布会上，北京市药品监督管理局副局长王厚廷介绍，面对疫情防治药品短缺情况，北京迅速成立市区两级医药物资应急保障工作专班，24小时高频调度，从5个渠道拓展药品来源，组织动员全市药品生产经营企业、医疗机构、物流、药店等各个方面，夜以继日，协力作战，目前市场退烧药等药品紧缺的局面已得到缓解。他表示：“随着新一轮的医药物资产能和采购量的提升，目前个别防控药品短缺状况将会得到根本好转，下一步，北京会拿出优势相对较大的本地品种援助兄弟省市。”而在北京，各社区热气腾腾开展的“邻里互助赠药”活动，也正成为“抢购”之后的冬日暖流。

动态调整医疗资源，快速增设发热门诊。北京市中医管理局局长屠志涛在发布会上介绍，针对发热患者快速增加的新情况，北京快速增设发热门诊，总数由94家迅速增加至1263家；在空置方舱医院、体育馆、展览馆等场地，转化设置发热患者服务点，西城、朝阳、丰台等8个区已转化49处；开出巡回医疗车，方便发热患者就近就诊开药。

充实一线投递力量，快递小哥九成到岗。“截至目前，全市快递企业产能整体上已恢复到正常水平，人员上岗率提升到接近90%，京内分拨中心已基本无积压件。”北京市邮政管理局党组书记金京华介绍说，为保障快递畅通，北京市组织京东、顺丰、中通、圆通等企业采取管理人员下沉、增加劳务派遣、补充临时用工、组建疏解突击队等方式，充实一线投递力量，各快递企业也从各地增派了2300多人进京支援。

优化政策加速落地，全力推进复工复产。据介绍，北京市各区各部门协同发力，细化“新十条”落实措施，已取消、调整和优化到岗率、跨区通勤、核酸检测和查验等126条政策措施，取消到岗率和跨区流动限制，取消进口非冷链货品、散装散件、房屋中介、住宿服务、图书馆、文化馆、美术馆、旅游景区、生产车间等从业人员定期核酸检测要求。同时位于地下密闭空间的酒吧、KTV、网吧、健身等场所恢复经营，恢复堂食，恢复各类宾馆酒店、会议培训、宴会举办，恢复旅行社及在线旅游企业经营。

目前，北京市全面复工复产正在逐步、有序推进。

《 人民日报 》（ 2022年12月20日 07 版）