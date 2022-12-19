华润集团：全线行动 全力保产保供保医

据华润集团最新消息，近期，面对新冠肺炎疫情防控新形势以及人民群众急剧增加的医疗物资需求，华润迅速响应、全力以赴，对保产保供保医工作进行紧急部署。

据了解，该集团设立了保产保供保医总指挥部，由董事长王祥明、总经理王崔军任总指挥，指挥部下设总值班室，由战略部、EHS部抽组人员24小时值班，调度全局资源，处理应急情况。同时，在北京设立保产保供保医一线指挥部，全力满足北京市在药品生产、药品供应、医疗服务方面的需求。

华润集团相关负责人介绍，集团下属华润医药、华润医药商业和华润健康等企业迅速行动，启动应急保供机制。华润双鹤、华润三九、华润江中等药品生产企业积极克服疫情不利影响，采取有效措施加大生产，支援重点地区。

截至12月15日，华润医药商业集团已为北京各医疗机构和零售药店保供抗疫药品660余万盒。华润三九快速响应、高效统筹，加大对999感冒灵颗粒、999 感冒灵颗粒等一系列药品生产。华润双鹤在京生产基地有2条输液生产线、5条固体制剂生产线正全力运行，12月至今已生产输液产品超10万袋，生产以降压药、降糖药等慢性疾病用药为主的固体制剂产品4350万片。截至12月14日，华润江中驰援北京的防疫药品包括牛黄蛇胆川贝液、复方鲜竹沥液、蛇胆川贝液等5个品种，共计1.18万盒（瓶）。

此外，华润健康迅速成立医疗服务保障工作组，统筹做好医疗服务保障和员工关爱等工作。动态优化和调整医务人员编组、医疗力量配备与工作班次安排，紧急抽调人员进行支援发热门诊和急诊科，保障24小时开放接诊。华润置地、华润万象生活、华润金融、华润集团员工关爱项目平台润心坊等针对业主、客户、一线工作者等群体开展系列关怀行动，提供全方位的关爱服务。