避免危重 儿童感染新冠后有这六个特征需尽快就医

儿童感染新冠病毒后，哪些情况下需要及时就医？人民好医生健康顾问专家、华中科技大学同济医学院附属同济医院儿科主任医师仇丽茹介绍，发热不等于重症，不烧不等于没事，家长需要把握好“小、灰、低、快、长、病”六个字，为孩子赢得治疗时机。

第一，“长”。如果高烧超过72个小时，还没有下降趋势，要去医院就诊。大多数孩子感染奥密克戎高热不会超过三天，但若继发了细菌感染或者其他问题，发烧时间就会变长，需要及时去就医。

第二，“小”。小婴儿进展至重症的风险更大，而且很多退烧药不适用于小婴儿，三个月以内的小婴儿，建议及时就医。

第三，“灰”。平时看到小婴儿都是脸蛋儿白里透红，但若感染后小宝宝面色整体发灰，嘴巴的颜色和四肢的末梢都是灰灰的，立刻医院就诊。

第四，“快”。是指孩子的呼吸变得非常快，比如5岁以上的大孩子，每分钟呼吸次数超过30次，小婴儿每分钟呼吸超过60次出现呼吸急。就是呼吸急促，这时候一定要到医院去。（附：呼吸急促：＜2月 ≥60次/分；2-12月 ≥ 50次/分；1-5岁 ≥40次/分。）

第五，“低”。是指测血氧饱和度指标，正常的血氧饱和度大于98%，如果小宝宝血氧饱和度低于98了，这个时候也不要耽误，赶紧到医院，血氧饱和度的不足也是危重的表现。

第六，“病”。如果孩子有基础疾病，包括哮喘、肾脏病、肝病，血液病，以及其他基础疾病，进展到危重的可能性会更大。

仇丽茹补充说，有些小宝宝对发热的耐受能力可能比成人还要强一些，发热并不等于重症。如果孩子烧退了以后精神好，能吃也能玩，可以继续居家观察。但是如果孩子热退下来后精神不好，不哭、不动，建议及时医院就诊。（孝金波、崔文睿）