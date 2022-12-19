河北保定：“老张”送的中药包

“咦？老张又送中药来了。”连续几日，河北省保定市唐家胡同社区党支部书记刘书芹，给居民发完抗原检测试剂盒回到办公室后，总能见到桌上放着熬好的中药包。

刘书芹提到的“老张”，名叫张磊，是唐家胡同社区卫生服务站的负责人，也是位社区防疫志愿者。自11月下旬，辖区内出现封控单元后，张磊和爱人刘倩除了参加志愿服务活动，还给自己加了个活儿——为社区干部和志愿者熬制中药。“社区防疫工作繁重，社区干部和志愿者很辛苦，从早忙到晚，他们的健康也很重要。”张磊坦言。

张磊、刘倩夫妇，一个懂医、一个懂护理，这些日子，每天早6点，俩人就起床开始忙活。他们按照河北省中医药管理局推荐的药方，分药、拣药、煎药。卫生服务站有4个煎药机，每个煎药机每次能熬制20袋中药。“早熬早送，大家才能更好开展工作。”

除了给社区干部和志愿者送药包，一些居民到社区卫生服务站看病拿药时，张磊、刘倩夫妇也会让居民顺便领走一些，不仅是唐家胡同社区的居民，附近其他社区的居民都能领。

“张大夫，谢谢你的药，我以前咳嗽的老毛病好多了。”70岁的田瑞鲜，是张磊、刘倩夫妇的服务对象。“老人有几项基础病，做好预防特别关键，而且要随时监测他们的身体健康。”张磊边说边叮嘱田瑞鲜，天冷，尽量少出门，有事随时打电话。

前前后后，张磊、刘倩夫妇共熬制分发了近千服中药包。“虽说是寒冬，又赶上疫情，但是他们两口子这份特别的爱，让人觉得温暖。”刘书芹感慨地说。