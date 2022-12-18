在疫情防控中有力保障改善民生

成立市民诉求排忧解难专班，开展“一号通一站式便民服务”；面对面问需、零距离服务，集中力量第一时间为企业解决复工中的困难；家庭医生每周随访，及时掌握老年人健康状况；成立社区志愿服务队，协助线上问诊，帮助开药送药，陪伴送医就医……当前，各地区各部门正采取有力举措，及时回应解决群众实际问题，切实为广大群众做好服务，扎实做好各项民生保障工作。

民生无小事，枝叶总关情。疫情防控期间，习近平总书记多次强调“切实保障基本民生”，要求“实实在在帮助群众解决实际困难”，提出“确保经济发展和人民群众生产生活少受影响”，明确“对困难群众，我们要格外关注、格外关爱、格外关心，帮助他们排忧解难”，彰显着深厚的为民情怀、不渝的为民初心。近三年来，世纪疫情反复延宕，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们始终坚持以人民为中心的发展思想，始终锚定民心这个最大的政治，在疫情防控中兜住民生底线、保持民生温度，努力将疫情对民生的影响降到了最低。既抓防疫，又抓民生，我们最大限度保障人民生产生活，用最小的代价实现最大的防控效果。

大疫如大考。突发疫情应急围堵阶段，在交通管制、群众居家隔离等严格管控措施的情况下，不论是城市还是农村，水、电、燃气、通信不停，生活物资供应不断，食品、药品、能源、基础工业品、基本公共服务等关系国计民生的重点行业有序运转，14亿多人民的基本民生得到有效保障，经济社会大局保持了稳定有序。常态化疫情防控期间，从物流保通保畅到保障群众看病就医基本需求，从支持高校毕业生就业创业到出台一系列纾困惠企政策，从向失业人员发放补助金到确保“粮袋子”“菜篮子”产品量足价稳……我们扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，各项保防控、惠民生的重大举措，“兜”住最困难群体，“保”住最基本生活，不断提高保障和改善民生水平。实践证明，我国社会主义制度具有非凡的组织动员能力、统筹协调能力、贯彻执行能力，能够在抓实抓细疫情防控各项举措的同时，减少疫情带来的不利影响，保障经济社会持续健康稳定发展。

疫情防控和正常生产生活、经济社会发展，是相辅相成、辩证统一的关系。更好回应和解决群众合理诉求，解决好人民群众实际困难，既是疫情防控的内在要求，也是对治理能力的检验，更是对初心使命的回答。当前，疫情防控面临新形势新任务。高效统筹疫情防控和经济社会发展，要求我们拿出更多有温度、有实效的举措，用心用情用力保障和改善民生。要加快解决群众就医用药问题，根据疫情形势、病情轻重缓急程度等合理分配医疗资源，进一步提高服务效率和质量；要强化重点人群的健康监测和服务保障，及时提供咨询指导；要统筹做好重要民生商品保供稳价和煤电油气运保障供应，保障农民工工资发放，努力为中小微企业和个体工商户纾困解难。

近三年来，面对疫情这道“加试题”，我们如期打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，顺利开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。事实证明，民生稳，人心就稳，社会就稳。越是面对困难挑战，越要把保障和改善民生紧紧抓在手上。始终与人民想在一起、干在一起，以“时时放心不下”的责任感抓实抓细各项工作，我们就一定能赢得抗击世纪疫情的全面胜利。

《 人民日报 》（ 2022年12月18日 04 版）