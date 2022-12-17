专家：南北方流行毒株是“近亲” 不太可能在近期重复感染

网上流传一种说法称“南北方感染后差别比较大”，还有网友说“想找温和的毒株去‘阳’”。北京佑安医院感染综合科主任医师、北京小汤山方舱医院医疗专家李侗曾做客“人民好医生”客户端直播间时介绍，从毒株来看，无论是目前北京流行的BF.7，还是广州流行的BA.5、BA.5.2，都是BA.5下面的亚分支，算“近亲”，感染BF.7是否会让北方人群症状更明显，这点还需要继续观察。

近期，北京“阳”了的一些网友说有高烧、肌肉酸痛、乏力、咽痛、头痛等很难受的症状，甚至没法睡觉。而广州等地一些南方的网友却说，感染后有点像感冒，就是低烧或者中等程度发烧，一两天也就缓解了。

李侗曾介绍，这些症状的具体原因还在分析当中。在国外，这两个毒株都已经流行过一段时间了。从国外的报道来看，这两个毒株在致病力方面是一样的，没有明显区别。在国内，从上呼吸道和全身其他症状来看，北方和南方的差异比较明显。有可能是受气候、温度、湿度的影响，比如北方干燥、寒冷，体感症状就会明显重一些，像冬天上呼吸道感染要比夏天症状更明显，会觉得更不舒服。干燥气候下，大家更容易出现咽干、咽痒、咽痛，咳嗽、咳痰困难这些症状。而在空气湿润的地方症状就会轻一些。

国外报道毒株的毒力一样，还有一个原因，他们之前已经有很多人感染过原始毒株或者早期的BA.1、BA.2毒株，他们对BF.7以及广州、重庆的BA5.2都是有一定免疫力的。在他们看来，两个病毒都不重，因为有既往感染所获得的抗体。在国内，大部分人是没有既往感染的。人们在面对BF.7、BA5.2的时候是初次感染，症状会更重一些。

就网友关心的“如果在北京感染后康复了，再去广州出差，会不会再感染那边的毒株”的问题，李侗曾介绍，随着元旦、春节的到来，很多人会走亲访友。从流行的毒株来看，北京是BF.7，广州是BA.5、BA.5.2，实际都是BA.5下面的亚分支，算近亲关系，感染之后在一段时间内，人体的抗体水平比较高，不仅对本毒株BF.7有抵抗力，对于它的这些“近亲”也可以交叉免疫，不太可能在近期感染。

会不会发生二次感染？“这取决于本人的抵抗力、上次感染后间隔的时间和病毒的变异情况。目前北京和广州是相近的毒株，至少三个月内大家是没有必要担心的。免疫力好的人，半年内都不需要担心。”李侗曾说。（孝金波、崔文睿）