电解质水热销 相关企业提醒消费者按需采购

继黄桃罐头之后，“电解质水”最近也成了热门单品。百度指数显示，12月5日至12月11日，电解质水的搜索指数整体同比陡增2711%。

当人们对“电解质水”的热情遇上一年一度的“双十二”，庞大的关注度也迅速转化为购买需求。京东功能饮料榜显示，排名靠前的外星人电解质水在24小时内热度上升10倍有余，近15天销售额同步飙升10倍以上。

面对消费热情，电解质水厂商似乎有些措手不及：截至12月15日晚间，元气森林旗舰店内外星人电解质水仍均为断货预售状态，客服表示预售商品将在15天内发货。

专家和电解质水品牌在第一时间就对消费者做出提醒：“电解质水没有药用功能，只是能在出现流失电解质的症状之后更方便地补充电解质”。尽管如此，许多消费者仍然抱着“有备无患”的心态预先采购，使电解质水开始供不应求。

在近几日的需求高峰到来之前，已有部分生产企业采用不同方法全力保供。

元气森林透露称，在发现12月5日市面上短暂缺货之后，公司为了做好电解质水的保供工作已经开始紧急调动资源，比如加强北京周边的仓储能力，以保证北京市场供应稳定。在12月10日出现断货情况后，为了保供应，公司已投入两倍的生产线和人力，在保证产品品质的基础上优化加快电解质水的生产速度。

元气森林表示，希望人们可以针对自己的情况按需采购，不要冲动囤货，这样也能把产品留给更需要的人。“我们目前在有针对性地对社区医院等重要点位进行电解质水捐赠，优先保证有需要、有症状的老人儿童。”“我们的同事都在利用自己的渠道尝试帮助有需要的人。有的同事联系公司给所在社区捐赠，有些市场部的同事会联系赠送相熟的博主。大家都在力所能及地把电解质水送到有需要的人手中。”

在商品零售市场，供需关系的不平衡往往会催生价格乱象。12月12日以来，社交媒体出现电解质水价格的讨论。元气森林表示，“我们将严格保证出货价一致，打击直接或间接给经销商加价的行为，尽全力维护供应和价格体系的双重稳定。”