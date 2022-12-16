本周，《成人流行性感冒诊疗规范急诊专家共识（2022版）》发布，在流感季给予临床医生更多指导。在新冠与流感等呼吸道传染病叠加流行的情况下，我们如何更好地应对？

流感不像新冠，有特效药

面对新冠疫情，困扰全球科学家的一个关键问题是，仍没有研发出真正能够抗新冠病毒感染的特效药。但幸运的是，针对流感病毒，我们有一击即中的“绝杀武器”。

《成人流行性感冒诊疗规范急诊专家共识（2022版）》中，纳入了多款市面上常见的抗流感药物。

流感+新冠，防护功夫在日常

新冠+流感，这个冬天或许不会特别好过，我们能做的，就是防患于未然。勤洗手、戴口罩，做好个人防护。家庭小药箱里备好缓解新冠症状的药物，也别忘了准备抗流感药物，以备不时之需。

由于全人群对流感普遍易感，尤其是小于5岁的儿童和大于65岁的老人, 孕产妇，肥胖和有基础疾病人群等高危人群感染流感后危害更为严重，一旦被传染，容易发展为重症。家有高危人群，尤其应当注重防护。

防护措施关键在于生活细节。包括保持良好的呼吸道卫生习惯、勤洗手、避免近距离接触流感症状患者、勤通风等。

流感应对的关键是，第一时间进行抗病毒治疗、预防并发症的发生，防止家庭成员交叉传染。家中可以备好一些抗流感药物，一旦发病，尊医嘱尽快服药，阻断传播。

流感新冠症状极其相似，早识别

流感是常见且可造成严重后果的急性呼吸系统传染性疾病。流感≠普通感冒，严重流感可致死。在全球范围内，流感每年可致约5%-10%的成人、20%-30%的儿童感染，造成多达500万例重症病例和65万例死亡。在中国，每年平均由于流感导致的呼吸系统疾病死亡数为8.8万，该数据占呼吸系统疾病死亡病例数的8.2%，对公众健康带来重大威胁。

流感主要为甲流、乙流，患者可能发生肺炎、支气管炎、鼻窦炎等并发症造成住院甚至死亡，对公众健康带来重大威胁。面对流感，快速治疗, 阻断传播，家庭范围内的流感防控尤为重要。

流感和新冠症状极其相似，一旦发热，早期识别和及时治疗更重要。

流感通常有“一痛、二烧、三乏力”的症状，意味着除了咳嗽、咽痛、鼻塞等呼吸道症状外，还可能有全身症状，比如头疼、高热、肌肉关节酸痛、严重疲乏等。

出现发热症状，排除新冠的同时，别忘了甄别流感，及早对症治疗，隔断传播。