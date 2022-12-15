国家卫生健康委：对新冠重点人群提供分类分级服务可避免医疗资源不必要浪费

人民网北京12月15日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制就基层医疗服务保障有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，国务院联防联控机制综合组近日发布《新冠重点人群健康服务工作方案》，将重点人群分为三类开展健康服务。这是出于什么考虑？分类的标准是什么？不同类型人群将分别获得怎么样的健康服务？

对此，国家卫生健康委基层卫生健康司司长聂春雷表示，对高龄患基础疾病的老年人提供分类分级服务，可将有限的医疗资源用于最需要的人群，避免医疗资源不必要的浪费，提高医疗服务的效率和质量。

聂春雷介绍，分类标准主要是基于年龄、基础性疾病情况、是否接种疫苗，以及感染后的风险程度等因素。把老年人分为三类。第一类是一般人群，即低风险的人群。对这类人群主要是加强健康教育，没有接种疫苗的，动员其及时接种疫苗。第二类是次重点人群，即具备一定风险的人群。这类人群要在一级服务的基础上，加强居家观察，及时提供用药指导，发现有基层解决不了的问题，就要及时转诊。第三类人群主要是风险比较高的人群，基本都是年龄比较高的，80岁以上且有基础疾病，不是很稳定，可能疫苗没有打加强针。对这类人群，发现有新冠病毒感染的情况，要进行评估，根据需要及时转到上级医院，主要是保健康，防重症。