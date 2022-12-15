12月10日，讯飞医疗发布泛血管疾病综合管理平台，可以实现对泛血管疾病患者的早筛早诊早治和全周期管理，提高泛血管疾病健康服务的质量和可及性。

心血管健康联盟主席、复旦大学附属中山医院葛均波院士在发布会上表示，泛血管疾病给我国社会、家庭造成了非常沉重的负担，当前我国心血管病发病率和死亡率仍然呈现上升趋势，如何实现趋势的扭转、出现拐点，是当前心血管病防控工作的目标。

讯飞医疗副总裁、上海讯飞智心总裁鹿晓亮介绍，新发布的泛血管疾病综合管理平台实现了 “以患者为中心”和“以促进健康为中心”的全方位、全周期管理。平台围绕泛血管中心诊前“缺乏有效的患者识别手段”、诊中“缺乏跨学科辅助决策支持”、诊后“缺乏专业的随访管理”的3大痛点，诊前通过智能外呼、智能预问诊等产品实现对不同来源的患者（基层社区患者、专科门诊患者、健康管理中心患者等）进行智能患者识别，把符合泛血管中心管理的患者推荐到泛血管中心就诊，让更多泛血管患者得到一站式，全面的治疗。

近年来讯飞医疗积极探索人工智能在心血管健康领域的创新应用，讯飞医疗总裁陶晓东表示，讯飞医疗聚焦基层卫生能力提升，依托通过国家执业医师资格考试测试的基层全科辅助诊断系统，融合基层各项业务，规范基层常见病、多发病的诊疗行为，提升基层诊疗服务能力与公卫事件应急处置能力，已在全国30个省（自治区、直辖市）、近400个县区、服务超过5万名基层医生。

目前，泛血管疾病综合管理平台已在中国科学技术大学第一附属医院（安徽省立医院）落地，帮助医院泛血管中心实现自动填充CRF数据，数据填报效率提升超40倍，同时患者复计划诊率也在逐步提升。

（来源：人民日报健康客户端）