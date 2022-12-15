直播预告：加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展

为深入贯彻落实《关于推动公立医院高质量发展的意见》要求，充分发挥临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展的重要作用，人民健康推出“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列对话节目，邀请业内专家建言献策。

12月16日15:00至16:00，江门市人民医院党委副书记赵鹏洲将和大家就推进学科建设提升管理、诊疗能力相关话题进行交流和探讨，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

赵鹏洲，主任医师，医学硕士。江门市人民医院党委副书记，南方医科大学兼职教授，广东省医院协会医务管理委员会常委，广东省医学会神经外科分会会委员，广东省医师协会神经外科分会委员，广东省医学会创伤分会委员。江门市名医，广东省杰出青年医学人才。主要进行颅脑创伤和神经肿瘤的临床及基础研究，在临床实际工作中致力于重型颅脑损伤的规范化救治，特别擅长外伤性昏迷病人的催醒治疗以及神经肿瘤的显微神经外科微创治疗。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“首页轮播图”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。