人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

张宏民提醒老年朋友，这些事一定要注意！【科学防疫小贴士】（31）

2022年12月15日10:20 来源：健康中国

　　策划：国家卫生健康委宣传司

　　制作：中国健康教育中心

　　编辑：杨明昊

(责编：赵光霞、袁勃)


相关新闻


热门点击排行榜