“三年防疫，我们与大家共同走过，感谢三年来大家的支持和理解！今后请大家做好防护，健康生活，做自己健康的第一责任人。祝大家安好！”家住北京市海淀区马连洼街道百旺茉莉园社区的居民几天前收到了社区居委会发来的温馨长信。除了10条“干货”满满的防疫小贴士，末尾的这段话，让大家既感温暖又无限感慨。

在这不寻常的三年，在这场抗击疫情的人民战争、总体战、阻击战中，有多少与病毒争分夺秒的忙碌身影，来了，又走了；在最要紧的关头，不舍昼夜，不论寒暑……他们都是我们身边的“陌生人”，可能是社区工作者、下沉干部、基层民警，也可能是志愿者，是驻扎一线的医护人员，是我们的好邻居……是他们，铺就了战疫路上最牢固的基石。

民有所呼 我有所应

2022年年末，重庆遭遇了“复杂程度、防控难度前所未有”的疫情。重庆市永川区委编办工作人员田仁宇，旋即被抽调到了临时管控区，协助资料收集、填报、整理，还负责登记进出人员、物资配送等台账。

“这栋单元有10户居民，每一户的信息都要精准登记，每天人员进出、物资配送都要一一记录在案。作为记录员，得认真，容不得一点马虎。”一到岗位，90后田仁宇就提醒自己“进入战斗状态”。

“工作时，很多人对我说‘辛苦了’，但我真不觉得自己有多辛苦。疫情什么时候结束，我就坚守到什么时候。等到摘下口罩的那一天，我们每个人都是英雄！”他咧嘴一笑，感觉“胜利就在前方”。

而在青海省西宁市城西区兴海路街道，几位“巾帼战士”成了居民们居家防疫期间的定心丸。

在兴海路街道司法所工作的潘静，是大家公认的小美女。“白天，为居民送菜包、送药和急需的生活用品，一个工作流程忙完要走上万步。”拖着“没了知觉”的双腿走出单元门，潘静顺势坐在了地上。对于正在热恋期的她而言，晚上坐在帐篷前，望着天空中的明月，拨通视频电话跟男朋友聊聊刚刚过完的一天，就是最浪漫的事。

“或青春，或成熟，或临危受命，或志愿服务，皆因疫情奔赴而来。搭帐篷、送物资，能消杀、会采集，解急难、护安全，抗疫情样样能行，为大家练就各项技能披着晨光……”34岁的兴海路街道党政综合办公室工作人员于菲，用一首小诗记录工作，也记录着自己的成长。

三年来，疫情在哪里，群众最紧迫的需要在哪里，岗位就在哪里，成了无数基层工作者的常态。

奉献友爱 随时上岗

前些天，在河北省石家庄市新华区石岗街道柏林南区，张建荣和他的伙伴们，成了活跃在居委会的一道风景线。他们都是志愿者，身穿红马甲，穿梭在抗原发放、流调排查、巡逻执勤、政策宣导等各个场合，用居民的话说，真像是“冬天里的一团火”。

“对特殊困难家庭，我们会配合居委会提供生活物资代买、药品代买、心理咨询、方便就医等帮扶服务；对不会使用智能手机的老年人，我们就记录下老人们需要的物品，再从网上下单帮忙送到门口；对小区里的独居老人，我们会主动安排人员与他们保持联系，时刻关注老人的需求……”谈起手头工作，张建荣条分缕析，说得一清二楚。

在疫情防控中，志愿者时而化身信息员、采购员，时而化身引导员、宣传员，成为防控一线不可或缺的力量。

“因疫情防控需要，现小区急需志愿者若干名，欢迎大家报名。”近日，家住福建省福州市仓山区某小区的黄建平看到了微信群里物业发出的通知。“我是党员，我报名！”作为仓山法院审判委员会专职委员的他，边回复，边戴上口罩，跑到物业“上岗”了。

此后的一周，信息录入、维持秩序、扫楼宣传、后勤保障，哪项工作有需要、缺人手，他就出现在哪里。“我之前就参加过防疫志愿服务，有经验，这次更不能落后，作为党龄快30年的老党员，为大家服务是分内之事。”黄建平说。

无论疫情如何变幻，总有他们在身边。奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，因为他们，而在每一个抗疫的日常里闪亮。

邻里互助 温情包容

“我生活物资不多了，你们能不能帮我买点东西？”再次看到今年4月自己发在楼栋网格群里的求助信息，家住江西省南昌市新建区乌沙河社区某小区的小熊内心仍感到阵阵暖意。当时，由于疫情防控需要，他的家中既无存粮，又无炊具，只剩一箱方便面了，“没办法，只能向邻居们求助了”。

看到小熊的求助信息，住在同楼栋的万三妹拿出了家里的蒸锅和碗筷，副楼栋长晏苹也送去了猪肉和蔬菜。“谁家还有多余的菜刀？”“我给你装些大米送过去！”……就这样，疫情期间，在素不相识的邻居的帮助下，小熊的一日三餐竟变得花样翻新起来。

而在前不久的广州，不少市民的朋友圈被《荔湾这支“接娃小分队”，暖心！》刷屏。原来，在广州市荔湾区中海花湾壹号小区，物业与业主之间形成互帮互助模式，成立“接娃小分队”，解决孩子在幼儿园和小学的接送问题，一解业主们的燃眉之急。“之前很长一段时间里，钢筋水泥的‘小隔间’，阻断了邻里间的情感交流。在这些年的疫情防控过程中，大家越来越感觉到，防控疫情单靠某些人的力量做不好，最需要凝心聚力。不知不觉间邻里的互动变得频繁了，人与人之间的距离走得更近了。”一位住户道出感触。

三年来，还有多少“远亲不如近邻”的温暖时刻，让你会心一笑？共克时艰的决心，就在这彼此依偎、携手向前的路上越发坚定。（记者 王忠耀）