吉林省全力保障重点企业、重点项目稳定生产运行（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报长春12月14日电 （记者刘以晴）火花四溅，机械轰鸣，在吉林省白山市沈白高铁吉林段新缘隧道内，建筑工人们正忙得热火朝天。“本轮疫情发生以来，地方政府从交通运输、物资提供等方面提供全方位保障，让我们实现了冬季不停工，超额完成今年的施工任务。”中铁上海工程局沈白高铁吉林段TJ—5标项目经理部党工委书记李兵健介绍。

近段时间，白山市锚定全市项目施工重点难点，提高物资运输运力，发放货运通行证近1.1万张，储备应急货车114台，征集223台货车作为补充运力。“截至目前，全市500万元以上项目开复工614个。”白山市有关部门负责人介绍。

日前，吉林省召开保企业稳定运营、保交通物流畅通、保重点项目施工专题调度会议，要求必须采取有效措施稳住经济基本盘，把高效统筹疫情防控和经济社会发展的要求落到实处。

吉林省工信厅组建8个产业链专项工作组，会同市县开展产业调度，针对冶金建材产业专门出台25条政策措施，针对近300户经营困难中小企业建立工作台账和问题清单，逐户帮助企业落实纾困措施，推动企业恢复生产。

在白城市洮南市上海电气风电装备制造产业园项目建设现场，室外温度接近零下20摄氏度，施工车辆往来穿梭，厂房垫层浇筑已经完成。“本轮疫情发生以来，退税减税降费等惠企政策解了我们燃眉之急，预计明年产业园就能全部建成投产。”产业园项目相关负责人说。

本轮疫情发生以来，吉林省全力保障重点企业、重点项目稳定生产运行，深入开展“服务企业月”等活动。今年前三季度，吉林省落实各项退税减税降费政策，为市场主体减负563亿元，全年预计将超过700亿元，相当于去年减负规模的5倍左右。

聚焦“止跌、回升、增长”目标，今年前三季度，吉林全省500户重点企业产值增速实现由负转正，其中第三季度工业产值同比增长21.4%，全省规模以上工业增加值同比增长18.4%，高于全国平均水平13.6个百分点。

《 人民日报 》（ 2022年12月15日 08 版）