保障好群众的就医用药（国务院联防联控机制发布会）

本报北京12月14日电 （记者杨彦帆）国务院联防联控机制14日召开新闻发布会，介绍医疗卫生服务和药品生产供应有关情况，并答记者问。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，当前疫情防控的工作目标是保健康、防重症，当务之急是保障好群众的就医用药。各级医疗机构正在优化流程、扩容资源、增加力量，统筹做好疫情防控、新冠患者救治和日常医疗服务，全力解决群众的急难愁盼问题。

国家卫生健康委医政司司长焦雅辉介绍，近一段时期以来，发热门诊的诊疗需求增加比较快，供需矛盾比较突出。但是，普通门诊和住院的医疗服务需求增速比较缓慢，现在相应医疗资源使用率在一个安全可控的区间。

“针对发热门诊的诊疗需求比较突出、增长比较迅速的情况，我们也采取了一系列措施。”焦雅辉说，要进一步扩大医疗资源和医疗服务的供给。要求所有的二级以上医院和基层医疗卫生机构都要开设发热门诊或者发热诊室。同时，推动分级诊疗，大力推动互联网医疗服务，不断优化发热门诊、普通门诊，以及住院就医的流程。

据介绍，截至12月14日12点，全国二级以上医院开设发热门诊超过1.4万个，基层医疗卫生机构设置发热门诊或者发热诊室超过3.3万个。

当前，群众对新冠病毒感染后治疗药物的需求明显增长，相关药物生产保障情况如何？“总体看，我国新冠治疗药物产能能够满足患者用药需求。随着近期患者人数增加，用药需求激增，部分地方、部分品种出现了紧缺。”工业和信息化部消费品工业司副司长周健说，针对《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（第九版）》《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》中提到的相关药物，进一步加大了对这些生产企业的生产要素保障，将有关生产企业和重点配套企业纳入“白名单”管理，确保生产供应稳定有序。帮助企业“一药一策”制定增产扩能方案，通过技术改造、新建生产线和委托生产等方式，想方设法挖掘现有产能，进一步提高产品产量。

周健介绍，总体看，抗原检测试剂、疫苗、口罩等重点医疗物资产能是充足的，抗原检测试剂在一些地方出现了暂时性短缺，主要是因为前期市场需求较少，终端药店库存较低。随着产能不断释放，产量会迅速提升，能够满足群众的需要。

国务院联防联控机制综合组日前印发了《新冠病毒疫苗第二剂次加强免疫接种实施方案》，对新冠病毒疫苗接种策略作了进一步调整和完善。

国家疾控局卫生免疫司司长夏刚表示，感染高风险人群、60岁以上老年人群、具有较严重基础性疾病人群和免疫力低下人群，在完成第一剂次加强免疫接种满6个月后，可进行第二剂次加强免疫接种。目前所有批准附条件上市的或紧急使用的13种疫苗都可用于第二剂次加强免疫，包括新增紧急使用的4种疫苗，优先推荐序贯加强免疫，或含奥密克戎毒株或对奥密克戎毒株具有良好交叉免疫的疫苗。目前正在指导各地组织落实相关工作，可根据当地具体的工作安排进行接种。

《 人民日报 》（ 2022年12月15日 08 版）