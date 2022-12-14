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多种解热镇痛药能不能一起吃？可以服用哪些西药？【科学防疫小贴士】（30）

2022年12月14日16:40 来源：健康中国

　　多种解热镇痛药能不能连着一起吃？

　　感染新冠病毒后可服用哪些西药？

　　来源：央视网

　

 

(责编：白宇、赵欣悦)




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