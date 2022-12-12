北京市积极优化调整就医服务措施 完善分级诊疗服务体系

人民网北京12月12日电 （李博）12月12日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第431场新闻发布会上，北京市卫健委副主任、新闻发言人李昂介绍，疫情的快速发展导致医疗服务在短期内面临较大的压力。为有效保障市民就医需求，市卫生健康委会同有关部门，结合“新十条”措施采取一系列工作举措，努力解决市民近期看病就医中出现的问题。

推进发热门诊建设。针对市民近期反映较突出的医院发热门诊就医难问题，迅速部署全市发热门诊和诊室扩面增容，要求二级以上医院和有条件的基层医疗机构均要开设发热门诊或诊室，增派人员力量。目前，全市医院发热门诊从94家增长至303家，全市全部二级以上医院均开设发热门诊或诊室，其中24小时开诊的235家，可接诊发热儿童的100家。全市349家正式运行的社区卫生服务中心全部设立发热诊区，为有发热等11类症状的患者提供诊疗服务（名单已由各区发布）。为方便市民查询，我委已通过官方网站、健康北京微信公众号等政务新媒体向社会公布了二级以上医院发热门诊（诊室）地址、电话及接诊发热儿童的相关信息。为避免集中至个别大医院就医导致排队拥挤，建议市民朋友就近就便优先选择社区卫生服务中心就医。我们将会同各区对发热门诊开诊情况持续督导检查，也欢迎市民朋友在就医过程中对发热门诊的工作提出意见建议。

强化院前急救工作。对12月9日的120急救电话呼入分析显示，咨询和重复拨打电话的约占八成，要车电话约占两成，要车电话中涉疫人员非急危重症转运需求持续升高。为了应对电话呼入高峰，北京急救中心扩容120调度指挥系统，调整接听调派模式，优化调派流程，调整人员班次，补充力量增加120接听受理坐席。要求各区成立非急危重症转运专班，设立救助转运电话，保留爱心车队、转运专班，统筹调配非急救转运车组，分流非急危重症需求。同时加大120急救电话应用场景宣传，鼓励无症状和轻症患者在保障安全的情况下通过自驾车等方式就医，要求各区公布就医咨询电话为群众答疑解惑。在广大市民的支持配合下，12月11日120电话24小时呼入量较前一日下降约18%。我们将继续全力以赴支持120急救服务，保障急危重症救治需求，推进就医咨询服务，也希望市民朋友继续理解支持和配合我们的工作，合理使用120急救电话，咨询就医、非急危重症等情况不拨打120，为急危重症患者让出生命热线。

完善分级诊疗服务体系。按照“健康监测、分类管理、上下联动、有效救治”的原则，线上线下相结合，完善新冠肺炎患者分级诊疗服务网络。轻症和无症状感染者居家隔离康复，症状加重时可就近至社区卫生服务机构就诊，病情较严重、超出基层诊疗能力的患者，根据病情至辖区二三级医院就诊，必要时转诊至市级定点医院。充分发挥互联网诊疗等信息技术支撑作用，全市互联网医院44家，开展互联网诊疗服务的医疗机构167家，可为患者提供线上服务。制定新型冠状病毒感染者居家康复专家指引、社区健康管理专家指引、居家康复实用手册，指导感染者居家康复期间自我健康管理。通过线上线下结合的方式，结合实际情况为感染者提供健康咨询、远程诊疗、转诊指导等服务，推进开展重点人员情况摸排。当居民朋友出现发热、咳嗽等症状，居家治疗不见好转时，可首选居住地附近的社区卫生服务中心就诊，或联系您的家庭医生寻求帮助。目前，各区已公布本区家庭医生（团队）及其负责提供服务的社区（村）范围和联系方式。如果您尚未签约家庭医生服务，可通过社区网格化服务途径，及时联系查找本社区家庭医生（团队），医务人员将根据您的症状和相关情况给出具体指导意见。同时，对于辖区高龄、行动不便等感染新冠病毒的老年人，在开展健康评估的基础上，社区医务人员可提供上门巡诊或协助转诊。

加强合理用药指导。近期，很多市民在医疗机构和药店排队开药购药，购药的重点主要集中在“连花清瘟”“布洛芬”等国家卫生健康委第九版诊疗方案中推荐的药品品种。为加强合理用药指导，市卫生健康委组织药学、临床和中医专家，结合北京市气候特点，参考本轮疫情用药诊疗实际，制定北京市《新冠病毒感染者用药目录（第一版）》（目录单独发布）。用药目录是对第九版诊疗方案中推荐用药的完善和补充，将清热、解毒、排湿等功效的中药具体到药品品种；采取中西药分开的原则，针对发热、咽痛等6类中医诊断症状推荐67个中药品种，针对咳嗽咳痰等4类临床症状推荐41个西药品种。108个中西药药品都有各自的治疗特点，也有很多OTC（非处方类）药品，市民朋友可以在医院以外，根据自身症状需求从零售药店、电商平台等多种渠道购买，根据说明书合理使用药品，没有症状不要吃药。如症状加重或在居家康复药物使用方面存在疑问，可就近在社区卫生服务中心进行诊疗并进行用药咨询。