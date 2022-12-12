北京：强化社区服务 工作重心由管控向服务管理转变

人民网北京12月12日电 （李博）12月12日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第431场新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，强化社区服务，充实基层专业防控和救治力量，尽快适应工作重心由管控向服务管理的转变，发挥基层的积极性创造性，主动细致做好群众服务。