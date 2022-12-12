北京：医疗服务、药品供应短期内面临较大压力 倡导按需购药、分类就诊

人民网北京12月12日电 （李博）12月12日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第431场新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，坚定信心，科学理性，精准防控。奥密克戎可防可治不可怕，我们要科学理性看待新冠病毒，既不焦虑恐慌，但也不马虎大意。市民朋友要继续提高防控意识，做自己健康第一责任人，学习掌握相关健康知识，做好科学防护。 坚持戴口罩、勤洗手、保持安全社交距离等良好的卫生习惯，尤其要照顾好家中老人、有基础病的人员和婴幼儿童等脆弱人员，尽量不去人群密集空气不流通的场所。老年人抵抗力低，合并基础性疾病的比例较高，是感染新冠病毒后引发重症的高危人群，接种新冠疫苗可有效降低感染后重症和死亡风险。建议无接种禁忌、符合接种条件的老年人尽快接种，已完成全程接种后满3个月要尽快完成加强免疫。

徐和建表示，疫情的快速发展导致医疗服务、药品供应在短期内面临较大的压力，倡导大家按需购药、分类就诊，不盲从、不跟风。如有轻微不适，按照《新型冠状病毒阳性感染者居家康复专家指引（第一版）》《新型冠状病毒阳性感染者居家康复实用手册（第一版）》，居家观察治疗或去社区卫生服务中心就诊。广大医护工作人员是我们抗疫最宝贵资源，我们要关心关爱医护人员，确保一线医护工作人员按照防疫规范操作，加强自我防护，合理安排轮休。优化防疫措施落实有个过程，平稳过渡并非易事，难免会有不同声音，也会有谣言传播。我们要不信谣、不传谣，从权威渠道获取权威信息，从专业部门获取科学防护知识，从早日恢复正常生产生活秩序共同目标出发作出每一个人应有贡献。