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老年人感染新冠病毒为何更易出现重症？80岁以上老年人接种疫苗必要性大吗？

——权威专家解答防疫热点问题

2022年12月12日08:43 来源：新华社

　　编辑：林立平 孟丽静

(责编：乔业琼、杨迪)




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