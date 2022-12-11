新华社北京12月11日电 题：老年人感染新冠病毒为何更易出现重症？80岁以上老年人接种疫苗必要性大吗？——权威专家解答防疫热点问题

新华社记者

国务院联防联控机制综合组近日印发《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》，提出加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60-79岁人群接种率。为什么老年人感染新冠病毒更易出现重症情况？80岁以上老年人接种新冠病毒疫苗必要性大吗？围绕社会热点关切，国务院联防联控机制有关专家作出解答。

1.问：与其他人群相比，为什么老年人感染新冠病毒更易出现重症情况？

答：老年人感染新冠病毒后，导致重症和死亡的比例在所有人群各个年龄段当中最高，其主要原因有三个：一是随着年龄增长老年人的免疫力在减弱；二是老年人一般感染病毒或细菌后，自身免疫发生率增加，更易出现炎症反应；三是老年人大多有基础性疾病，感染病毒会导致原有疾病症状更严重或更易出现合并症。因此，全球免疫策略一直把老年人和有慢性病等基础性疾病的人作为疫苗接种的优先人群。

2.问：80岁以上老年人接种新冠病毒疫苗的必要性大吗？

答：新冠肺炎疫情发生以来，病毒一直在变异，奥密克戎变异株对于未接种新冠病毒疫苗的老年人来说依然是危险的病毒。当前疫情形势仍然严峻复杂，疫苗接种在预防重症、死亡等方面仍具有良好的效果，老年人等脆弱人群接种新冠病毒疫苗获益明显。研究显示，80岁以上老年人如果未接种新冠病毒疫苗，其死亡风险约为14.7%；如果接种了1剂疫苗，死亡风险就降至7.2%；如果接种了2剂疫苗，死亡风险就降至3.7%；如果接种了3剂疫苗，死亡风险就降至1.5%。

此外，高龄老年人即便长期居家、很少外出，在亲属陪伴或走访过程中仍有可能感染。因此，80岁以上老年人有必要接种新冠病毒疫苗。

3.问：老年人接种新冠病毒疫苗是否安全，不良反应发生率会比别的人群更高吗？

答：老年人接种新冠病毒疫苗是安全的。由于老年人基础性疾病较多，一些人担心接种新冠病毒疫苗后会出现不良反应。中国疾控中心对我国已经开展接种的超过34亿剂次、超过13亿人的不良反应监测发现，我国新冠病毒疫苗的不良反应发生率与我们常年接种的其他一些疫苗相当，而且老年人的不良反应发生率还略低于年轻人。