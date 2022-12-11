国家卫健委：12月10日新增新冠肺炎本土确诊病例2270例、无症状感染者8327例

12月10日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2338例。其中境外输入病例68例（广东27例，湖北13例，重庆5例，北京4例，上海4例，内蒙古3例，辽宁3例，山东3例，四川2例，天津1例，江苏1例，福建1例，陕西1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（内蒙古1例，辽宁1例）；本土病例2270例（北京784例，广东735例，海南163例，重庆141例，浙江106例，四川77例，河南44例，福建41例，辽宁27例，黑龙江25例，江苏22例，云南21例，内蒙古20例，陕西17例，山东14例，湖南13例，湖北5例，山西4例，上海4例，河北3例，贵州2例，天津1例，安徽1例），含83例由无症状感染者转为确诊病例（广东34例，北京10例，福建10例，浙江8例，重庆4例，四川4例，河南3例，陕西3例，湖南2例，黑龙江1例，山东1例，海南1例，贵州1例，云南1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例4506例，其中境外输入病例74例，本土病例4432例（广东1980例，北京515例，四川270例，重庆246例，云南206例，浙江188例，黑龙江150例，贵州130例，山西95例，河南92例，内蒙古85例，福建60例，江苏58例，海南46例，辽宁44例，陕西43例，山东35例，新疆35例，上海33例，湖南33例，青海31例，吉林16例，湖北16例，河北13例，安徽5例，广西3例，天津2例，江西1例，西藏1例），解除医学观察的密切接触者228737人，重症病例较前一日减少4例。

境外输入现有确诊病例488例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例28161例，累计治愈出院病例27673例，无死亡病例。

截至12月10日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例39391例（其中重症病例155例），累计治愈出院病例318446例，累计死亡病例5235例，累计报告确诊病例363072例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者14936673人，尚在医学观察的密切接触者1060781人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者8477例，其中境外输入150例，本土8327例（重庆1846例，广东1791例，北京877例，黑龙江625例，山西429例，山东333例，天津278例，陕西253例，湖北220例，上海197例，青海193例，江苏162例，河北124例，海南124例，云南123例，吉林107例，福建107例，四川89例，广西70例，辽宁69例，浙江62例，宁夏57例，内蒙古41例，河南39例，安徽25例，甘肃25例，湖南22例，西藏16例，贵州12例，新疆10例，江西1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者30898例，其中境外输入228例，本土30670例（广东5838例，重庆4124例，北京2993例，山西2317例，四川1482例，新疆1214例，甘肃1042例，黑龙江954例，天津932例，云南910例，河南882例，宁夏788例，青海730例，吉林676例，江苏643例，辽宁599例，湖北597例，内蒙古527例，广西511例，山东490例，陕西392例，贵州361例，河北315例，上海295例，安徽231例，浙江226例，湖南224例，福建162例，江西104例，海南75例，西藏28例，兵团8例）；当日转为确诊病例85例（境外输入2例）；尚在医学观察的无症状感染者274133例（境外输入1625例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8930363例。其中，香港特别行政区473347例（出院102457例，死亡10935例），澳门特别行政区912例（出院794例，死亡6例），台湾地区8456104例（出院13742例，死亡14641例）。