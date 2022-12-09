国家卫健委：12月8日新增新冠肺炎本土确诊病例3588例、无症状感染者13004例

12月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3637例。其中境外输入病例49例（广东12例，湖北11例，北京7例，上海5例，辽宁4例，四川3例，陕西2例，内蒙古1例，江苏1例，江西1例，山东1例，重庆1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（均在辽宁）；本土病例3588例（广东1391例，北京1185例，河南198例，重庆111例，福建96例，浙江73例，海南67例，四川67例，山东64例，辽宁52例，黑龙江48例，云南45例，内蒙古31例，贵州30例，上海28例，江苏25例，陕西19例，湖南14例，山西13例，青海11例，湖北10例，天津2例，河北2例，广西2例，新疆2例，安徽1例，西藏1例），含229例由无症状感染者转为确诊病例（广东135例，浙江20例，北京19例，重庆15例，黑龙江11例，福建10例，青海7例，山东4例，四川2例，云南2例，山西1例，内蒙古1例，河南1例，海南1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例2例，其中境外输入病例1例（在上海），本土病例1例（在北京）。

当日新增治愈出院病例3743例，其中境外输入病例73例，本土病例3670例（广东1600例，北京394例，重庆278例，黑龙江187例，四川151例，新疆146例，河南139例，山西125例，山东109例，内蒙古85例，福建68例，浙江64例，云南54例，辽宁42例，江苏34例，贵州34例，吉林32例，湖南29例，上海27例，陕西18例，河北17例，海南9例，安徽8例，湖北7例，青海5例，天津2例，江西2例，甘肃2例，广西1例，宁夏1例），解除医学观察的密切接触者384691人，重症病例较前一日增加5例。

境外输入现有确诊病例518例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例28045例，累计治愈出院病例27527例，无死亡病例。

截至12月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例43158例*（其中重症病例143例），累计治愈出院病例309259例，累计死亡病例5235例，累计报告确诊病例357652例*，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者14786543人，尚在医学观察的密切接触者1459212人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者13160例，其中境外输入156例，本土13004例（重庆2656例，广东1989例，北京1488例，山西1060例，黑龙江717例，陕西590例，山东428例，天津327例，贵州320例，上海303例，云南285例，四川281例，江苏271例，湖北260例，福建213例，河南206例，宁夏194例，浙江167例，吉林161例，辽宁157例，海南155例，青海147例，河北134例，广西99例，甘肃92例，内蒙古77例，安徽72例，湖南55例，新疆48例，江西35例，西藏13例，兵团4例）。

当日解除医学观察的无症状感染者33048例，其中境外输入199例，本土32849例（广东8342例，重庆6507例，四川1730例，北京1516例，吉林1510例，新疆1434例，山西1321例，青海1098例，山东1094例，河南959例，黑龙江924例，天津676例，甘肃663例，内蒙古615例，江苏580例，广西579例，湖北521例，宁夏418例，云南387例，辽宁365例，河北321例，安徽277例，陕西234例，上海210例，湖南192例，贵州128例，福建90例，江西71例，浙江55例，海南26例，兵团5例，西藏1例）；当日转为确诊病例232例（境外输入3例）；尚在医学观察的无症状感染者322042例（境外输入1724例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8898272例。其中，香港特别行政区469948例（出院101657例，死亡10891例），澳门特别行政区851例（出院791例，死亡6例），台湾地区8427473例（出院13742例，死亡14585例）。

备注：*北京核减2例