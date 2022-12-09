北京新增1185例本土确诊病例、1488例无症状感染者

据北京卫健委官方微博消息，2月8日0时至24时，北京新增1185例本土确诊病例和1488例无症状感染者(含19例无症状感染者转确诊病例)，新增1例疑似病例，2464例隔离观察人员、191例社会面筛查人员；新增7例境外输入确诊病例和9例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院397例，解除医学观察的无症状感染者1524例。

【本土确诊病例】

确诊病例1至9：现住西城区；

确诊病例10至12：现住朝阳区；

确诊病例13至30：现住海淀区；

确诊病例31至38：现住丰台区；

确诊病例39至66：现住石景山区；

确诊病例67至72：现住通州区；

确诊病例73、74：现住昌平区；

确诊病例75：现住怀柔区；

确诊病例76、77：现住平谷区；

确诊病例78：现住密云区；

确诊病例79至87：现住经开区。

以上均为社会面筛查人员，12月8日诊断为确诊病例。

确诊病例88至130：现住东城区；

确诊病例131至176：现住西城区；

确诊病例177至480：现住朝阳区；

确诊病例481至585：现住海淀区；

确诊病例586至625：现住丰台区；

确诊病例626至665：现住石景山区；

确诊病例666至669：现住门头沟区；

确诊病例670至673：现住房山区；

确诊病例674至789：现住通州区；

确诊病例790至817：现住顺义区；

确诊病例818至933：现住昌平区；

确诊病例934至947：现住大兴区；

确诊病例948至974：现住怀柔区；

确诊病例975至1038：现住平谷区；

确诊病例1039至1091：现住密云区；

确诊病例1092至1119：现住延庆区；

确诊病例1120至1166：现住经开区。

以上均为隔离观察人员，12月8日诊断为确诊病例。

【本土无症状感染者】

无症状感染者1至3：现住东城区；

无症状感染者4至17：现住西城区；

无症状感染者18至28：现住朝阳区；

无症状感染者29至41：现住海淀区；

无症状感染者42至49：现住丰台区；

无症状感染者50、51：现住石景山区；

无症状感染者52：现住门头沟区；

无症状感染者53至58：现住房山区；

无症状感染者59至62：现住通州区；

无症状感染者63至66：现住顺义区；

无症状感染者67至71：现住昌平区；

无症状感染者72至98：现住大兴区；

无症状感染者99：现住怀柔区；

无症状感染者100至103：现住平谷区；

无症状感染者104：现住经开区。

以上均为社会面筛查人员，12月8日诊断为无症状感染者。

无症状感染者105至179：现住东城区；

无症状感染者180至270：现住西城区；

无症状感染者271至872：现住朝阳区；

无症状感染者873至960：现住海淀区；

无症状感染者961至1045：现住丰台区；

无症状感染者1046至1052：现住石景山区；

无症状感染者1053至1057：现住门头沟区；

无症状感染者1058至1146：现住房山区；

无症状感染者1147至1205：现住通州区；

无症状感染者1206至1238：现住顺义区；

无症状感染者1239至1344：现住昌平区；

无症状感染者1345至1411：现住大兴区；

无症状感染者1412至1417：现住怀柔区；

无症状感染者1418至1442：现住平谷区；

无症状感染者1443至1461：现住密云区；

无症状感染者1462至1465：现住延庆区；

无症状感染者1466至1488：现住经开区。

以上均为隔离观察人员，12月8日诊断为无症状感染者。

本土疑似病例：现住朝阳区，为隔离观察人员，12月8日诊断为疑似病例。

【境外输入确诊病例】

确诊病例1：中国籍，12月1日从俄罗斯到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月8日诊断为确诊病例。

确诊病例2、4：中国籍，12月6日从英国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月8日诊断为确诊病例。

确诊病例3：中国籍，12月2日从埃塞俄比亚到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月8日诊断为确诊病例。

确诊病例5：俄罗斯籍，12月1日从俄罗斯到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月8日诊断为确诊病例。

确诊病例6：中国籍，12月1日从法国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月8日诊断为确诊病例。

确诊病例7：韩国籍，12月3日从韩国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月8日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。