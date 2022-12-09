通过网约车等跨区域出行乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码

新华社北京12月8日电（记者叶昊鸣）交通运输部8日发布通知，将优化核酸检测查验措施，对通过道路水路客运、公交、出租车（网约车）跨区域出行乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码，配合属地联防联控机制取消落地检。

据了解，国务院联防联控机制综合组近日印发《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，要求更加科学精准做好新冠肺炎疫情防控涉交通运输工作。

根据这份名为《交通运输部关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控交通运输工作的通知》，各地交通运输部门要落实“非高风险区不得限制人员流动，不得停工、停产、停业”要求，不得随意暂停或者限制非高风险区客运服务。在当地联防联控机制领导下，做好高风险区应急出行服务保障。

通知指出，要配合有关部门落实公路及航道、船闸防疫检查点“应撤尽撤”，不得随意限制车船通行。不得以疫情防控为由擅自关停高速公路服务区、港口码头、铁路车站、航空机场和邮政快递分拨中心。严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路、航道船闸。

通知强调，要认真组织交通物流一线从业人员纳入“白名单”管理，督促做好个人防护、疫苗接种和健康监测。根据防疫工作需要，可开展抗原检测。对高风险岗位从业人员按照有关规定进行核酸检测，其他人员愿检尽检。

通知要求，各相关单位要会同有关部门督促指导重点客货运枢纽场站、干线公路、干线航道、通航建筑物、公路(水上)服务区等管理单位和港口企业、运输企业等，优化完善从业人员感染新冠病毒应急预案，加强人员管理，完善应对处置措施，确保工作不乱、服务不断。