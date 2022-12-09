调整查验和隔离方式 精准防控“不停步”

“新十条”优化措施出台后，各地迅速行动，精准划定高风险区、优化核酸检测方案、调整隔离方式，按规定取消查验核酸证明、健康码、行程码等。例如，上海宣布12月9日起密闭娱乐场所、餐饮服务场所将不再查验核酸阴性证明。

进一步放开是不是意味着对新冠病毒的传播不加限制了呢？防控措施的进一步优化如何兼顾正常生活和疫情防控呢？

“优化措施不是放开，而是在预防新冠病毒进一步传播的同时，保证有限的医疗资源用于危重患者的治疗。”在12月8日的国务院联防联控发布会上，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，防控措施中有一系列办法降低进一步传播的风险，也会及时有效地转诊和治疗需要治疗的人群和重症患者。

这类场景仍旧是防控重点

“虽然奥密克戎变异株致病力明显减弱，但老年人、有基础性疾病的重点人群感染后发生重症的风险较高。” 国家疾控局传防司一级巡视员贺青华表示，养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊人群集中的场所一旦有传染源引入，容易发生聚集性疫情，进入这些场所的外来人员需要提供核酸检测阴性证明。

“养老院、福利院平时要落实预防性措施，如通风、卫生、工作人员规范佩戴口罩等。” 国家卫健委医疗应急司司长郭燕红强调，人员不要聚集和串门、减少流动，尽可能把新冠病毒感染风险降到最低。

除了重点场所，高风险岗位也需开展核酸检测，包括与入境人员、物品、环境直接接触的人员，集中隔离场所工作人员，定点医疗机构和普通医疗机构的发热门诊医务人员，以及商超、快递、外卖等流动性强的人员等。

此外，经复核确认存在新冠感染，仍要根据现场流调和风险研判结果及时管控。中国疾控中心传防处研究员王丽萍介绍，发现“混管阳性”以后，相关部门会尽快通知到混检人员，落实就地隔离措施，同时也会尽快安排上门采样复核，如果上门复核为阳性，要及时落实管控措施，划定风险区域，做好疫情处置工作。

这类场景可优化管控

“进入其他一般场所的人员，包括乘坐公共交通工具和跨区域流动人员，均不需要提供核酸检测阴性证明，也不需要开展落地检。”贺青华强调，个人要做好防护，规范佩戴口罩，减少聚集和人际接触。“新十条”措施还提出，大型企业及一些特定场所可以由当地结合疫情自行确定针对性措施，一些重点企业可以采取“一企一策”“一园一策”进行防控。

具备居家隔离条件的密切接触者、无症状感染者和轻型可以选择居家隔离或治疗。王贵强对居家基本条件做了简要说明，包括有独立的房间、良好的通风；如果共用卫生间，要做到很好的消毒处理；居家人群如果独立居家的话，生活要能够自理；居家人群一定要做到足不出户，拒绝各种探访。

此外，在因其他疾病到综合医院或者专科医院进行就诊时，如果检测为新冠阳性可在缓冲区得到救治。郭燕红表示，国家卫健委已经要求综合医院、专科医院，在门诊、急诊、住院区域设立缓冲区，以保证这部分患者得到及时救治，满足人民群众医疗服务的需求。

那么如果一个区域内只检出1例新冠病毒核酸阳性的病例，要对整个单元或者活动地点进行封控吗？

王丽萍回应，对仅仅检出1例的情形应及时研判，如果其工作地、居住地、活动地传播风险比较低，在及时把密接人员摸排、管控后，研判没有社区传播风险，可以不将该区域划定为高风险区。

“对于住户较多的单元或楼栋，根据流调和风险研判的情况，可仅仅判定这种楼层或者住户暴露风险比较高，尽量减少疫情对群众生活带来的不便。”王丽萍说。