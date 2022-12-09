科学精准落实十条优化措施

本报北京12月8日电 （记者王美华）国务院联防联控机制8日召开新闻发布会，介绍进一步优化落实疫情防控措施有关情况。

“十条优化措施出台后，各地迅速行动，制定具体的落实举措，精准划定高风险区，优化核酸检测，调整隔离方式，按规定取消查验核酸阴性证明，取消健康码和行程码等。”国家卫健委新闻发言人米锋表示，要按照国家防控措施，科学精准抓好落实。

十条优化措施指出，感染者要科学分类收治。对此，国家卫健委医疗应急司司长郭燕红介绍，国务院联防联控机制8日发布《新冠病毒感染者居家治疗指南》，对居家照护和基层医疗卫生机构的工作提出指导性意见。

“大部分新冠病毒感染者都是可以居家的，只有少部分有严重基础病的可能需要到医疗机构就诊。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强说，居家观察需要一定的基本条件，包括有独立的房间、没有严重的基础疾病等。如果只有一个房间，家里又有卧床老人、有基础性疾病的老人，就不适合居家。

新措施发布之后，如何统筹日常诊疗和新冠患者的救治？郭燕红介绍，在此做了四方面工作：一是加强医疗资源建设和统筹，已指导各地强化医疗救治床位准备，扩增救治资源，特别是制定了分级分类诊疗策略、不同临床严重程度感染者入院标准；二是科学精准做好医疗机构疫情防控；三是要加强信息公开和沟通工作。要求发热门诊和医疗机构的一些情况，要及时向社会公布；四是要求基层社区对高龄合并基础疾病、孕产妇、定期血液透析等特殊人群实行台账式管理。

检出“混管阳性”的单元及楼栋需要封控吗？中国疾控中心传防处研究员王丽萍介绍，当发现“混管阳性”后，相关部门会尽快通知混检人员，让其落实就地隔离措施，同时也会尽快安排人员去上门采样复核。如果复核结果是阴性，混检人员马上解除隔离措施。但如果复核是阳性，就要及时落实管控措施，做好相关的疫情处置工作。

国家疾控局卫生免疫司司长夏刚表示，老年人等脆弱人群感染新冠病毒后极易发展成为重症、危重症甚至出现死亡，接种新冠疫苗获益最大。我国老年人中有相当一部分失能、半失能人员，长期居住在家，很少外出，但是在亲属陪伴或者亲属走访过程中，仍有可能感染，导致发病甚至重症、死亡，所以还是有必要接种疫苗。

“考虑到老年人行动不便，为了使他们能够更加方便的接种疫苗，我们延续了之前的一些好做法，包括使用流动接种车、开设老年人接种专场和开通老年人接种绿色通道等措施。”夏刚说，同时，各地可选派诊疗和接种经验丰富的医务人员组建接种小分队，为失能和半失能老人提供上门接种服务。