因时因势优化疫情防控措施

科学精准划分风险区域、进一步优化核酸检测、优化调整隔离方式、落实高风险区“快封快解”、加快推进老年人新冠病毒疫苗接种……12月7日，国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》。落实好这十条针对性措施，有利于持续提高防控的科学精准水平，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对群众生产生活秩序和经济社会发展的影响。

以科学之策应对非常之事，以精准之措应对非常之难。近三年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们坚持人民至上、生命至上，坚持实事求是、因时因势优化完善防控措施，科学防治、精准施策，顶住了一轮又一轮疫情的冲击，以防控战略的稳定性、防控措施的灵活性有效应对了疫情形势的不确定性，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。近三年来，我们一直根据病毒变异的特点趋势和临床治疗的实践经验，边防控、边研究、边总结、边调整。先后印发九版防控方案和诊疗方案，出台二十条优化措施和进一步的优化措施，每一次优化调整都强调更加科学精准，都经过了反复研判、科学论证。实践充分证明，党中央确定的疫情防控方针政策是正确的、科学的、有效的。坚持稳字当头、稳中求进，走小步、不停步，因时因势优化完善防控措施，是我国疫情防控的一条重要经验，也是保障人民健康安全和经济社会发展的必然选择。

经过近三年的抗疫，我国医疗卫生和疾控体系经受住了考验，拥有有效的诊疗技术和药物特别是中药，全人群疫苗完全接种率超过90%，群众的健康意识和素养得到提升，加上奥密克戎病毒致病力在减弱，为进一步优化完善防控措施创造了条件，我国疫情防控面临新形势新任务。十条针对性措施是主动的优化而不是被动的，是针对当前我国主要流行的病毒变异株特点、疫情流行特征，通过对疫情形势动态的科学研判，对现行防控措施的成效评价，特别是对二十条实施以后地方的有益经验和存在的问题进行梳理总结等因素，综合考虑所作出的。各地要一揽子、一体化统筹推进实施，进一步提高疫情防控的科学性和精准性，更高效地利用防控资源，确保各项措施落实、落地、落到位。

持续优化政策是做好疫情防控工作的重点，执行好政策关键是科学精准。要落实好属地、部门、单位、个人的四方责任，充实基层专业防控力量，强化社区医疗卫生机构分级诊疗，加强全人群特别是老年人免疫接种。要做好政策的平稳有序衔接，加快治疗药物和医疗资源准备，把防控资源更多地投入到重点人群身上。要进一步面向群众加强宣传倡导，加大健康知识的普及，开展爱国卫生运动，打造健康环境，建设健康家园。要坚决避免层层加码，最大限度地减少疫情对经济社会发展的影响。要高度重视解决广大群众的急难愁盼问题，特别是帮助有就医需求的重症感染人群能够及时得到有效诊治，让有限的医疗资源发挥出关键作用，让各项防控工作做得更精准、更有温度，切实保障好人民健康安全和经济社会发展。

疫情防控是一项系统工程，推动防控措施持续优化，各级党组织和广大党员、干部要进一步磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，全社会凝聚共识、形成合力，我们就一定能取得应对世纪疫情的全面胜利。

《 人民日报 》（ 2022年12月09日 11 版）