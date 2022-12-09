提高防控的科学性和精准性

国务院联防联控机制综合组日前发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，提出了十条针对性措施，持续提高防控的科学精准水平。如何认识当前的疫情防控形势？如何正确理解进一步优化防控措施？国务院联防联控机制邀请国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年进行了解读。

问：出台新十条措施，是基于什么考虑？

答：我国抗疫近三年取得了重大战略成果，避免了数亿人感染、数百万人死亡，有效地保护了人民群众的身体健康和生命安全，较好地平衡了疫情防控与经济社会的发展。通过前期的努力，我们等来了奥密克戎病毒致病性明显下降，等来了有效的疫苗和药物，也等来了进一步优化疫情防控措施的时机。目前，我国的卫生应急机制不断完善，人民群众的健康素养水平不断提升，这些都为继续优化防控措施奠定了基础。

随着对新冠病毒的认识不断加深，结合国内外疫情防控形势，我国不断优化完善防控措施。从九版防控方案到九版诊疗方案，从二十条优化措施到十条针对性措施，都是在充分听取专家意见基础上作出的。

问：新十条出台，是否意味着放松防控或者“躺平”？

答：新十条出台，不是放松防控，更不是完全放开或者“躺平”，而是根据对疫情趋势的研判、对防控措施的成效评价、综合考虑各方因素作出的重大决策，是对疫情防控措施的完善和优化。优化后的防控措施将更好地适应疫情防控的新形势和新冠病毒变异株的新特点。

问：推出新十条，是主动的还是被动的？

答：是积极主动的，不是被动的。我们通过加强科学研究，综合国内外的防控经验，同时考虑人群免疫屏障、医疗救治能力、医疗物资储备等因素，努力找到最佳的平衡点。今后，我们还将持续关注病毒变异特征，不断优化调整防控措施。

问：恢复到正常的生活状态，需要具备哪些基本条件？我们是否做好了准备？

答：恢复到正常的生活状态，至少需要具备以下条件：一是病毒致病力下降，目前奥密克戎的传播力增强了，但致病力明显下降，其所导致的重症和死亡比例也明显下降。二是建立人群免疫屏障，具备较高的疫苗接种率。三是提供充足的有效药物，保障供给，方便使用。四是卫生系统的防控、救治能力明显提升。

尽管我们已经做好了准备，但还需要加强包括加强疫苗接种，加强药物研发、生产、储备，关注病毒变异，优化完善医疗救治方案，强化基层能力建设，加强重点人群保护，加强宣传沟通等在内的多种措施。

问：随着奥密克戎致病性的降低，各国陆续调整防控措施，为国际旅行人员提供便利。我国有关防控措施调整比其他国家晚，原因是什么？

答：防控措施和策略的调整，是一项系统性工作。从国际上看，一些国家放松疫情防控措施的主要原因是，在早期几波感染中很多人获得了自然免疫力，同时政府强化疫苗接种，并具备较好的医疗救治条件。当然，这些国家也付出了沉重的生命和健康代价。同时，各国防控策略调整也是有先后次序的，并不是一步到位。

我国人口基数大、老龄人口多、慢性病和基础病患者众多，与欧美等国家相比，我国医疗卫生资源总量不足，且分布不均衡。此外，尽管我国总体上疫苗接种率较高，但不同人群差异较大，尤其是80岁以上老年人接种率不高。

近三年来，我国密切关注病毒和疾病的变化，因时因势优化完善防控措施，等待最佳时机，寻求最佳方案。这种做法是符合我国国情的，也是实践证明有效的。

《 人民日报 》（ 2022年12月09日 11 版）