医务人员感染新冠病毒怎么办？国家卫健委解答

人民网北京12月8日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就进一步优化落实疫情防控措施举行新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，医务人员一直是在抗疫第一线，如果他们感染了新冠病毒，是居家治疗还是继续上岗工作？

对此，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，昨天在刚刚公布的新十条当中特别提出要对感染者进行科学分类的收治，具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型可以选择采取居家隔离治疗的方式，也可以自愿选择集中隔离收治的方式。由于岗位的特殊，医务人员每天会接诊大量的患者，因此面临的感染风险最高，工作也非常繁重，可以说不可避免的要发生职业暴露。

郭燕红强调，一旦医务人员感染新冠病毒，也应当遵循“新十条”有关的要求。但是为了最大限度减少医务人员的职业暴露风险，国家卫生健康委对医疗机构的管理提出了一系列要求。

首先，要加强对重点区域也就是职业暴露风险比较高的区域的管理，像发热门诊、急诊、病房包括门诊，要优化相关工作流程，配足医护人员力量，医务人员要科学做好个人防护，科学穿戴防护用品，努力将职业暴露的风险降到最低，来保障执业安全。同时，医疗机构也要加强医疗资源的调度和准备，来满足临床诊疗工作的需要。

第二，国家卫生健康委多次要求要落实好关心关爱医务人员的各项措施，做好医务人员的疫苗接种、健康监测，特别是要根据疫情防控形势和临床救治工作，动态优化和调整医务人员编组、医疗力量配备和工作班次的安排，能够确保医务人员的力量满足临床工作的需要，不至于由于医务人员大量的职业暴露造成感染以后对临床工作的影响。

第三，医疗机构有其特殊性，一是人流量大，另外是脆弱人群也非常多。因此按照“新十条”的要求，进入到医疗机构要查验48小时核酸结果。国家卫生健康委要求患者也要尽可能的提前做好核酸检测或者是抗原检测，就诊的患者及陪同人员，都要规范佩戴好口罩。但同时也要求，一旦有急危重症，即便是没有核酸证明，也是以救治为先，同时做好科学防护，来保证患者救治工作的顺利开展。