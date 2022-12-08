国家疾控局：针对“不敢打”“没必要打”等情况 助老年人打消接种疫苗顾虑

人民网北京12月8日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就进一步优化落实疫情防控措施举行新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，我国一直在倡导老年人接种疫苗，国务院联防联控机制新闻发布会也多次呼吁，但是老年人整体的疫苗接种率还是偏低，老年人接种疫苗有哪些顾虑？有哪些措施去打消这些顾虑，促进老年人疫苗的接种？

对此，国家疾控局卫生免疫司司长夏刚表示，目前还有一部分老年人没有接种疫苗。根据目前掌握的情况，老年人接种疫苗的顾虑主要包括三类：第一类是不敢打，老年人基础疾病比较多，健康情况也比较复杂，所以担心接种新冠疫苗后会出现不良反应。第二类是认为没必要打，部分老年人认为自己活动范围不大，感染风险比较小，认为自己没必要接种疫苗。第三类是客观上存在困难，部分老年人由于身体原因或者交通不便，可能出行确实存在困难。

夏刚指出，据研究，65岁以上的老年人，75岁以上的老年人，85岁以上的老年人，相较于年轻人来讲，感染新冠肺炎以后重症的风险分别是5倍、7倍、9倍，死亡的风险分别是90倍、220倍和570倍。80以上的老年人，如果1剂疫苗都不接种，他的死亡风险大概是14.7%；如果接种了1剂疫苗，死亡风险就降到了7.16%；如果接种了3剂疫苗，死亡风险就降到1.5%。与没有接种疫苗相比，接种3剂疫苗，死亡风险下降了9.3倍。

夏刚介绍，针对不敢打的情况，要求为老年人接种疫苗时，要认真对老年人身体状况进行评估，严格按照预防接种工作规范的要求进行操作，做好医疗保障，配备急救设备，加强老年人疑似预防接种异常反应的监测和处置，关注老年人身体状况。

针对认为没必要打的情况，要求针对老年人的特点制作一些通俗易懂的宣传材料，大力宣传疫苗接种的必要性、疫苗的安全性和有效性，发动全社会力量参与和动员老年人接种。

针对客观存在的出行困难等情况，要求优化预防接种服务，细化各种便民措施，打通老年人接种的“最后一百米”，提升预防接种服务的温度。