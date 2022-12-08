国家疾控局：对高风险岗位从业人员不得扩大核酸检测范围

人民网北京12月8日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就进一步优化落实疫情防控措施举行新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，优化措施明确了要进一步缩小核酸检测范围、减少核酸检测频次，关于这一点具体的一些措施和要求是什么样的？

对此，国家疾控局传防司一级巡视员贺青华表示，进一步优化措施要求进一步优化核酸检测，强调核酸检测要聚焦感染风险较高的区域和人员，主要是从以下几个方面缩小核酸检测的范围和频次：一是不按行政区域开展全员核酸检测。二是除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明。三是不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明或健康码，不再开展落地检。四是根据防疫工作需要，可开展抗原检测。此外，还要求对高风险岗位从业人员按照二十条优化措施有关规定开展核酸检测，不得扩大核酸检测范围。

贺青华进一步介绍，高风险岗位从业人员主要包括：与入境人员、物品、环境直接接触的人员，集中隔离场所工作人员，定点医疗机构和普通医疗机构的发热门诊医务人员，以及商超、快递、外卖等从业人员密集、接触人员频繁、流动性强的人员。