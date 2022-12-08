“新十条”政策实施后 如何保障市民正常就医需求？北京卫健委回应

人民网北京12月8日电 （池梦蕊）12月7日，北京市召开第430场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市卫生健康委党委书记钟东波就“新十条”政策实施后，如何保障市民的正常就医需求以及出现发热等症状，能否得到及时的康复指导支持等回答记者提问。

有网民反映，近期到发热门诊和急诊就诊，经常会遇到医院停诊的情况，“新十条”政策实施后，如何缓解这一问题，保障市民的正常就医需求？

钟东波表示，近期，随着疫情形势发展，患者到发热门诊就诊需求增加，部分医疗机构出现阳性感染者后，需要进行消杀，所以市民到发热门诊、急诊就医时，存在因涉疫停诊的现象。为了更好保障市民的正常就医需求，我们坚持以人民健康为中心，结合防控形势，立足患者需求，科学统筹资源，进一步优化调整服务措施，最大限度保障人民群众的基本医疗服务：

一是发热门诊和急诊应设尽设、应开尽开。各区按照《发热门诊设置管理规范》相关要求设置足够的发热门诊，有条件的二级以上医院均设置发热门诊，各综合和专科医院按照医疗机构基本标准开设急诊，配足医医疗力量；全市所有已开设的发热门诊和急诊原则上24小时提供服务，做到“应设尽设”“应开尽开”，最大限度保障群众就医需求。

二是全力确保正常医疗服务不中断。发热门诊、急诊或门诊接触阳性感染者，1小时内将其转入隔离病区；阳性感染者转出后，对其涉及诊室空间立即进行消毒并尽快恢复使用，以单个诊室为单位精准划定封管控范围，最大程度缩小疫情对医疗机构的影响范围；建立医务人员“白名单”制度，减少医务人员在岗人员减员，保障日常诊疗力量储备，确保正常医疗服务不中断。

三是切实保障急危重症患者救治。对于急危重症患者，发热门诊和急诊不得以诊区接诊阳性感染者、无核酸检测证明等原因拒诊；在常规诊区外设置备用应急诊疗区，用于抢救急危重症患者；急诊、透析室、手术室、重症监护室、分娩室、产科和新生儿病房等“非必要不封控”，保障患者生命健康安全。

四是倡导互联网+医疗服务。市民朋友如果有非紧急的就医需求，可以选择互联网+医疗的形式就诊。具备条件的医疗机构可通过远程指导、互联网医疗等线上+线下相结合的方式，为常见病、慢性病复诊患者及居家人员等提供线上开药、在线结算、药品配送等服务；三级医院通过远程医疗的方式，加强对基层医疗机构的会诊指导，确保为老百姓提供便捷可及、安全可靠的互联网医疗服务。（来源：人民网－北京频道）