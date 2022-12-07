即日起，北京实行十条优化疫情防控工作措施

人民网北京12月7日电 （池梦蕊）12月7日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第430场新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室、首都严格进京管理联防联控协调机制办公室副主任，北京市卫生健康委员会党委书记钟东波介绍，近期，北京市深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持第九版防控方案，落实二十条优化措施，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，结合北京疫情形势变化和病毒变异情况，针对老百姓关心的问题，出台了一系列优化调整措施，取得积极成效。

今天，国务院联防联控机制综合组发布了《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，为贯彻落实通知要求，结合北京疫情形势和防控工作实际，北京疫情防控工作领导小组办公室、首都严格进京管理联防联控协调机制办公室决定，自即日起，北京市实行以下十条优化疫情防控工作措施。

一、科学精准划分风险区域。按楼栋、单元、楼层、住户划定高风险区的要求，不得随意扩大到小区、社区和街道（乡镇）等区域。不得采取各种形式的临时封控。

二、落实高风险区快封快解。高风险区划定后，社区要第一时间告知居民隔离管控时间。高风险区人员，隔离第5天进行采样，检测结果为阴性后及时解封。出现续发病例的，只管控续发阳性住户，不得延长其他人员的管控时间。

三、优化核酸检测查验措施。对高风险岗位从业人员和高风险区人员按照有关规定进行核酸检测，其他人员愿检尽检。按照规定，进入养老机构、儿童福利机构、幼儿园和中小学、医疗机构住院部、餐饮（堂食）、室内健身等场所和网吧、酒吧、棋牌室、KTV、剧本杀、桑拿洗浴等密闭场所，须扫码并查验48小时核酸阴性证明，上述有关场所工作人员须从其规定一并执行。对重点人群核酸检测要求进行调整，重要单位、大型企业和重大活动可根据需要，确定核酸检测查验等防控措施。对进返京人员不再执行查验核酸检测阴性证明和健康码等防控措施，抵京后不再执行落地“三天三检”，按照我市有关防控规定执行。

四、优化调整隔离方式。阳性感染者要科学分类收治，具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，也可自愿选择集中隔离收治。隔离期间加强健康监测，隔离第6、7天连续2次核酸检测Ct值≥35解除隔离，病情加重的及时转定点医院治疗。治愈出院、出舱的感染者，不再进行居家健康监测。具备居家隔离条件的密切接触者采取5天居家隔离，也可自愿选择集中隔离，第5天核酸检测阴性后解除隔离。

五、保障群众基本购药需求。药店要正常运营，不得随意关停。不限制群众线上线下购买退热、止咳、抗感染、治感冒等非处方药，对购药人员不做实名登记，不弹窗、不追访。药监部门指导药店加大药品储备投放，及时充分满足市场需求。基层医疗机构可为发热等11类症状患者提供开药服务。

六、保障正常医疗秩序。确保居民外出看病就医渠道畅通，居民可根据自身需要和就医意愿自行就诊。向社会公布发热门诊地址、电话及接诊发热儿童的医疗机构信息，方便群众查询就医。医疗机构门诊、急诊要设置应急诊疗区，抢救急危重症患者，保障患者生命安全。医疗机构中出现阳性人员后，对所涉及诊室即消即开，确保日常诊疗服务。

七、加快推进老年人疫苗接种。坚持应接尽接原则，聚焦提高60-79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率，作出专项安排。逐级开展接种禁忌判定的培训，指导医务人员科学判定接种禁忌。细化科普宣传，发动全社会力量参与动员老年人接种，调动老年人接种疫苗的积极性。各区要准确掌握本辖区老年人口底数，通过多种方式，提供就近就便接种服务，提升接种体验，为老年人创造良好接种环境。

八、加强重点人群摸排建档。卫生健康部门和社区要对重点人员底数进行“双摸排”。卫生健康部门通过医疗机构摸排孕产妇、血液透析患者、肿瘤患者底数。社区主动摸排辖区内长期卧床的失能、失智人员，有心脑血管疾病、慢阻肺、糖尿病、慢性肾病、免疫功能缺陷等基础性疾病的老年人底数及其疫苗接种情况，对重点人群建档，分级分类提供服务，加强生活服务保障、反向隔离保护、健康用药指导等。

九、保障社会正常运转。严禁以各种方式封堵消防通道、单位门、小区门。非高风险区不得限制人员流动，单位、企业、场所发生疫情时，因地制宜快速隔离或转运感染者，开展终末消毒，不得停工、停产、停业。将医务人员、公安、交通物流、商超、保供、水电气暖等保障基本医疗服务和社会正常运转人员纳入 “白名单”管理，相关人员加强个人防护、疫苗接种和健康监测。加强对封控人员、感染者和一线工作人员的关心关爱和心理疏导。及时解决群众提出的急难愁盼问题，切实满足疫情处置期间群众基本生活需求。

十、优化学校疫情防控。坚决落实科学精准防控要求，没有疫情的学校要正常开展线下教学活动，校园内超市、食堂、体育场馆、图书馆等要正常开放，强化师生缺课缺勤报告制度和日常症状监测。有疫情的学校要精准划定风险区域，风险区域外仍要保证正常的教学、生活等秩序。

各区、各部门、各单位要抓严抓实抓细各项防控措施，也希望广大市民朋友继续理解、支持和配合首都防疫政策，坚持良好的个人卫生习惯，做好自身健康的第一责任人。我们将继续坚持稳中求进、动态优化防控措施，走小步，不停步，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，维护好首都安全稳定大局。（来源：人民网－北京频道）