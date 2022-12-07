国家卫健委：12月6日新增新冠肺炎本土确诊病例4351例、无症状感染者20764例

12月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例4409例。其中境外输入病例58例（广东18例，北京14例，上海9例，辽宁7例，浙江5例，天津1例，江苏1例，福建1例，四川1例，陕西1例），含8例由无症状感染者转为确诊病例（浙江4例，广东3例，辽宁1例）；本土病例4351例（广东1719例，北京1170例，四川214例，重庆184例，福建154例，河南154例，黑龙江118例，浙江94例，海南85例，贵州80例，内蒙古77例，辽宁51例，云南43例，陕西42例，江苏40例，山东31例，上海24例，湖北18例，山西17例，湖南14例，新疆6例，安徽5例，青海5例，河北2例，西藏2例，吉林1例，广西1例），含675例由无症状感染者转为确诊病例（广东433例，重庆56例，黑龙江55例，北京36例，浙江36例，福建22例，四川16例，山西7例，青海5例，山东3例，河南2例，辽宁1例，安徽1例，广西1例，云南1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例3935例，其中境外输入病例68例，本土病例3867例（广东1354例，北京692例，河南482例，重庆283例，山西168例，四川165例，内蒙古115例，辽宁76例，山东76例，黑龙江64例，云南57例，浙江44例，江苏39例，河北37例，甘肃32例，贵州30例，福建28例，陕西23例，新疆21例，湖南14例，上海12例，湖北12例，吉林11例，天津10例，安徽9例，青海6例，江西3例，海南3例，广西1例），解除医学观察的密切接触者271217人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例589例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例27948例，累计治愈出院病例27359例，无死亡病例。

截至12月6日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例42955例（其中重症病例128例），累计治愈出院病例301748例，累计死亡病例5235例，累计报告确诊病例349938例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者14464177人，尚在医学观察的密切接触者1831208人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20912例，其中境外输入148例，本土20764例（重庆3581例，广东3200例，北京2804例，山西1386例，黑龙江1068例，陕西1027例，四川786例，贵州483例，山东468例，上海454例，福建448例，湖北431例，天津411例，云南411例，江苏400例，新疆400例，广西317例，宁夏247例，辽宁240例，安徽240例，青海239例，内蒙古235例，湖南234例，浙江229例，吉林222例，河南216例，海南168例，河北152例，甘肃147例，江西78例，西藏32例，兵团10例）。

当日解除医学观察的无症状感染者34742例，其中境外输入186例，本土34556例（广东9421例，重庆8221例，北京2413例，山西2293例，河南1463例，新疆1194例，四川1056例，辽宁992例，山东912例，吉林811例，甘肃791例，天津601例，青海570例，江苏425例，湖北420例，河北400例，宁夏368例，内蒙古312例，陕西291例，黑龙江281例，广西263例，安徽252例，湖南197例，云南169例，上海115例，江西98例，贵州88例，浙江57例，福建44例，海南20例，西藏17例，兵团1例）；当日转为确诊病例683例（境外输入8例）；尚在医学观察的无症状感染者356627例（境外输入1737例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8862813例。其中，香港特别行政区466509例（出院100900例，死亡10842例），澳门特别行政区827例（出院791例，死亡6例），台湾地区8395477例（出院13742例，死亡14522例）。