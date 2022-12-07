北京新增本土确诊病例1170例 无症状感染者2804例

据北京卫健委官方微博消息，12月6日0时至24时，北京新增1170例本土确诊病例和2804例无症状感染者(含36例无症状感染者转确诊病例，其中1431例已通报)，无新增疑似病例，3738例隔离观察人员、200例社会面筛查人员；新增14例境外输入确诊病例和3例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院707例，解除医学观察的无症状感染者2434例。

【本土确诊病例】

确诊病例1、2：现住东城区；

确诊病例3、4：现住西城区；

确诊病例5至7：现住朝阳区；

确诊病例8、9：现住海淀区；

确诊病例10至25：现住门头沟区；

确诊病例26：现住顺义区；

确诊病例27至32：现住怀柔区；

确诊病例33至35：现住平谷区；

确诊病例36、37：现住延庆区；

确诊病例38：现住经开区。

以上均为社会面筛查人员，12月6日诊断为确诊病例。

确诊病例39至92：现住东城区；

确诊病例93至159：现住西城区；

确诊病例160至489：现住朝阳区；

确诊病例490至600：现住海淀区；

确诊病例601至653：现住丰台区；

确诊病例654至781：现住石景山区；

确诊病例782至830：现住门头沟区；

确诊病例831至834：现住房山区；

确诊病例835至883：现住通州区；

确诊病例884至934：现住顺义区；

确诊病例935至1029：现住昌平区；

确诊病例1030至1048：现住大兴区；

确诊病例1049至1066：现住怀柔区；

确诊病例1067至1094：现住平谷区；

确诊病例1095至1105：现住密云区；

确诊病例1106至1119：现住延庆区；

确诊病例1120至1134：现住经开区。

以上均为隔离观察人员，12月6日诊断为确诊病例。

【本土无症状感染者】

无症状感染者1：现住东城区；

无症状感染者2至19：现住西城区；

无症状感染者20至46：现住朝阳区；

无症状感染者47、48：现住海淀区；

无症状感染者49至53：现住丰台区；

无症状感染者54：现住石景山区；

无症状感染者55：现住门头沟区；

无症状感染者56至70：现住房山区；

无症状感染者71至75：现住通州区；

无症状感染者76至78：现住顺义区；

无症状感染者79至93：现住昌平区；

无症状感染者94至127：现住大兴区；

无症状感染者128至141：现住怀柔区；

无症状感染者142至145：现住平谷区；

无症状感染者146、147：现住密云区；

无症状感染者148至161：现住延庆区；

无症状感染者162：现住经开区。

以上均为社会面筛查人员，12月6日诊断为无症状感染者。

无症状感染者163至248：现住东城区；

无症状感染者249至429：现住西城区；

无症状感染者430至1655：现住朝阳区；

无症状感染者1656至1747：现住海淀区；

无症状感染者1748至1839：现住丰台区；

无症状感染者1840至1875：现住石景山区；

无症状感染者1876至1887：现住门头沟区；

无症状感染者1888至2051：现住房山区；

无症状感染者2052至2167：现住通州区；

无症状感染者2168至2290：现住顺义区；

无症状感染者2291至2253：现住昌平区；

无症状感染者2254至2699：现住大兴区；

无症状感染者2700至2737：现住怀柔区；

无症状感染者2738至2760：现住平谷区；

无症状感染者2761至2772：现住密云区；

无症状感染者2773至2795：现住延庆区；

无症状感染者2796至2804：现住经开区。

以上均为隔离观察人员，12月6日诊断为无症状感染者。

【境外输入确诊病例】

确诊病例1、14：中国籍，12月3日从韩国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月6日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国籍，11月25日从阿联酋到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月6日诊断为确诊病例。

确诊病例3：中国籍，11月28日从韩国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月6日诊断为确诊病例。

确诊病例4：中国籍，12月2日从阿联酋到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月6日诊断为确诊病例。

确诊病例5、13：中国籍，12月4日从德国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月6日诊断为确诊病例。

确诊病例6：中国籍，11月27日从德国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月6日诊断为确诊病例。

确诊病例7至10：中国籍，12月3日从法国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月6日诊断为确诊病例。

确诊病例11：韩国籍，12月3日从韩国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月6日诊断为确诊病例。

确诊病例12：中国籍，12月3日从德国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月6日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。