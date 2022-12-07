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国家医保局：2022年国家医保药品目录现场谈判延期

2022年12月07日08:01 来源：中国新闻网

据国家医疗保障局网站6日消息，为保证现场谈判平稳有序，综合考虑新冠疫情影响和谈判工作需要，2022年国家医保药品目录现场谈判延期开展。具体时间确定后，将提前一周左右通知各谈判主体。

协议将于2022年12月31日到期的目录内谈判药品，原协议有效期自动顺延至新版目录正式实施。

(责编：孙红丽、杨迪)


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