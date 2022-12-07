上海新增本土确诊病例24例、无症状感染者454例

据上海卫健委官方微信消息，2022年12月6日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例24例和无症状感染者454例，其中9例确诊病例和1例无症状感染者在社会面核酸检测中发现，15例确诊病例和453例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例9例和无症状感染者68例。

本土病例情况

2022年12月6日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例24例。治愈出院12例。

病例1，居住于黄浦区，

病例2、病例3，居住于静安区，

病例4—病例6，居住于闵行区，

病例7，居住于嘉定区，

病例8，居住于青浦区，

病例9，居住于奉贤区，

在社会面核酸检测中发现，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。(12月6日已发布)

病例10—病例18，居住于浦东新区，

病例19，居住于普陀区，

病例20，居住于杨浦区，

病例21，居住于宝山区，

病例22—病例24，居住于松江区，

在隔离管控中发现，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年12月6日0—24时，新增本土无症状感染者454例。

无症状感染者1，居住于杨浦区，在社会面核酸检测中发现，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。(12月6日已发布)

无症状感染者2—无症状感染者97，居住于浦东新区，

无症状感染者98—无症状感染者116，居住于黄浦区，

无症状感染者117—无症状感染者121，居住于徐汇区，

无症状感染者122—无症状感染者152，居住于长宁区，

无症状感染者153—无症状感染者174，居住于静安区，

无症状感染者175—无症状感染者198，居住于普陀区，

无症状感染者199—无症状感染者225，居住于虹口区，

无症状感染者226—无症状感染者244，居住于杨浦区，

无症状感染者245—无症状感染者306，居住于闵行区，

无症状感染者307—无症状感染者317，居住于宝山区，

无症状感染者318—无症状感染者348，居住于嘉定区，

无症状感染者349—无症状感染者357，居住于金山区，

无症状感染者358—无症状感染者418，居住于松江区，

无症状感染者419—无症状感染者442，居住于青浦区，

无症状感染者443—无症状感染者452，居住于奉贤区，

无症状感染者453、无症状感染者454，居住于崇明区，

在隔离管控中发现，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年12月6日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告9例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院2例，其中来自英国1例，来自匈牙利1例。

病例1为日本籍，在日本探亲，自日本出发，于2022年11月29日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在加拿大探亲，自加拿大出发，于2022年12月3日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3、病例4均为中国籍，病例3在日本工作，病例4在日本留学，病例3、病例4自日本出发，乘坐同一航班，于2022年12月4日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5为中国籍，在意大利工作，自意大利出发，于2022年12月4日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例6为中国籍，在泰国工作，自泰国出发，于2022年12月4日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例7为日本籍，在日本探亲，自日本出发，于2022年12月4日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例8为中国籍，在新西兰留学，自新西兰出发，于2022年12月4日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例9为中国籍，在加拿大工作，自加拿大出发，于2022年12月5日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

9例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者228人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年12月6日0—24时，新增境外输入性无症状感染者68例。

无症状感染者1为台湾居民，在台湾地区探亲，自台湾地区出发，于2022年11月26日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在英国留学，自英国出发，于2022年11月27日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在马来西亚工作，自马来西亚出发，于2022年11月27日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4为中国籍，在泰国工作，自泰国出发，于2022年11月27日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者5为黎巴嫩籍，在埃塞俄比亚生活，自埃塞俄比亚出发，于2022年11月28日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者6为美国籍，在美国生活，自美国出发，经韩国转机，于2022年11月28日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者7为日本籍，在日本探亲，自日本出发，于2022年11月29日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者8、无症状感染者9均为中国籍，无症状感染者8在美国工作，无症状感染者9在美国探亲，无症状感染者8、无症状感染者9自美国出发，乘坐同一航班，于2022年11月29日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者10为中国籍，在新西兰留学，自新西兰出发，于2022年11月29日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者11为中国籍，在韩国留学，无症状感染者12为韩国籍，在韩国工作，无症状感染者13为美国籍，在韩国生活，无症状感染者11—无症状感染者13自韩国出发，乘坐同一航班，于2022年11月30日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者14为中国籍，在加拿大探亲，自加拿大出发，于2022年12月1日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者15为台湾居民，在台湾地区生活，自台湾地区出发，于2022年12月1日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者16为中国籍，在美国生活，自美国出发，于2022年12月1日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者17为中国籍，在美国探亲，自美国出发，经韩国转机，于2022年12月1日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者18为中国籍，在美国工作，自美国出发，于2022年12月1日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者19为中国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年12月2日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者20、无症状感染者21均为中国籍，无症状感染者20在意大利工作，自意大利出发，无症状感染者21在土耳其工作，自土耳其出发，无症状感染者20、无症状感染者21经法国转机，乘坐同一航班，于2022年12月2日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者22为中国籍，在美国探亲，自美国出发，经芬兰转机，于2022年12月2日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者23为台湾居民，在台湾地区生活，自台湾地区出发，于2022年12月2日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者24为中国籍，在新加坡工作，自新加坡出发，于2022年12月2日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者25为中国籍，在香港工作，自香港出发，于2022年12月2日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者26为美国籍，在日本工作，自日本出发，于2022年12月2日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者27、无症状感染者28均为中国籍，无症状感染者29为加拿大籍，无症状感染者27在美国留学，自美国出发，经加拿大转机，无症状感染者28、无症状感染者29在加拿大生活，自加拿大出发，无症状感染者27—无症状感染者29乘坐同一航班，于2022年12月3日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者30—无症状感染者36均为中国籍，无症状感染者30、无症状感染者31在美国工作，无症状感染者32、无症状感染者33在美国探亲，无症状感染者34、无症状感染者35在美国生活，无症状感染者36在美国留学，无症状感染者30—无症状感染者36自美国出发，乘坐同一航班，于2022年12月3日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者37为中国籍，在意大利工作，自意大利出，经德国、匈牙利转机，于2022年12月3日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者38、无症状感染者39均为中国籍，无症状感染者38在香港工作，无症状感染者39在香港探亲，无症状感染者38、无症状感染者39自香港出发，乘坐同一航班，于2022年12月3日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者40—无症状感染者43均为中国籍，无症状感染者40、无症状感染者41在英国留学，无症状感染者42在英国生活，无症状感染者43在英国工作，无症状感染者40—无症状感染者43自英国出发，乘坐同一航班，于2022年12月3日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者44为中国籍，在新西兰留学，自新西兰出发，于2022年12月3日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者45—无症状感染者47均为中国籍，无症状感染者45在波黑工作，自波黑出发，无症状感染者46在英国留学，自英国出发，无症状感染者47在德国工作，自德国出发，无症状感染者45—无症状感染者47经奥地利转机，乘坐同一航班，于2022年12月3日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者48为日本籍，在日本探亲，自日本出发，于2022年12月4日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者49—无症状感染者51均为中国籍，在英国留学，自英国出发，乘坐同一航班，于2022年12月4日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者52为马来西亚籍，在马来西亚工作，自马来西亚出发，于2022年12月4日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者53为马来西亚籍，无症状感染者54—无症状感染者56为中国籍，无症状感染者53、无症状感染者54在马来西亚工作，自马来西亚出发，经韩国转机，无症状感染者55在新加坡工作，自新加坡出发，经韩国转机，无症状感染者56在韩国旅游，无症状感染者53—无症状感染者56自韩国出发，乘坐同一航班，于2022年12月4日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者57为加拿大籍，在加拿大生活，自加拿大出发，于2022年12月4日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者58—无症状感染者61均为中国籍，无症状感染者58、无症状感染者59在俄罗斯留学，无症状感染者60、无症状感染者61在俄罗斯工作，无症状感染者58—无症状感染者61自俄罗斯出发，乘坐同一航班，于2022年12月4日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者62为中国籍，在美国工作，无症状感染者63为美国籍，在美国生活，无症状感染者62、无症状感染者63自美国出发，乘坐同一航班，于2022年12月4日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者64为中国籍，在斯洛文尼亚留学，自斯洛文尼亚出发，经匈牙利、芬兰转机，于2022年12月5日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者65、无症状感染者66均为中国籍，在法国工作，自法国出发，乘坐同一航班，于2022年12月5日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者67为中国籍，在新加坡工作，自新加坡出发，于2022年12月5日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者68为中国籍，在美国工作，自美国出发，于2022年12月5日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

68例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者823人，均已落实集中隔离观察。

2022年12月6日0—24时，解除医学观察无症状感染者167例，其中本土无症状感染者115例，境外输入性无症状感染者52例。

2022年7月3日0时至2022年12月6日24时，累计本土确诊560例，治愈出院307例，在院治疗277例，死亡0例；无症状感染者5025例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年12月6日24时，累计境外输入性确诊病例5720例，出院5653例，在院治疗67例。现有待排查的疑似病例0例。